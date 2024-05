ONE OK ROCKによる対バンライブ『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』が3日間にわたり開催された。5月18日、19日はベルーナドームにてそれぞれWANIMA、Awichが、25日には京セラドーム大阪でVaundyが出演した。

参考:ONE OK ROCK Takaは料理、Toruはワインを嗜む Ryota撮影によるレコーディングのオフショ大量投稿

Taka(Vo)は全てのライブを終えて、自身のInstagramに「いやー3日とも最高だったなー!日本の音楽の未来は明るい!」と綴りVaundyと抱き合うライブ写真を投稿。Vaundyとの対バンでは、ONE OK ROCKの「欲望に満ちた青年団」をコラボ歌唱している。

Ryota(Ba)も「京セラドームの思い出。あっという間に楽しい3日間が終わってしまったなー。次のLiveが待ち遠しい」と記し、Takaをはじめとするメンバーやスタッフを写したオフショットを公開している。

ONE OK ROCKは今後、8月に開催される『WANIMA pre. 1CHANCE FESTIVAL 2024』への出演のほか、9月からは味の素スタジアム公演を含むワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』がスタートする。

(文=リアルサウンド編集部)