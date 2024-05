国産牛ローストビーフと夏の旬食材！リーベルホテル大阪『サマーリゾート ディナー＆スイーツブッフェ』

「リーベルホテル大阪」は、3F「Dining BRICKSIDE」にて2024年6月1日(土)から8月31日(土)まで、「国産牛ローストビーフ」をメインとした豪華食材と夏の旬食材をたっぷり使用したお料理が彩る『サマーリゾート ディナー&スイーツブッフェ』を開催します。

リーベルホテル大阪『サマーリゾート ディナー&スイーツブッフェ』

所在地 : 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス: JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間: 17:00〜21:30(最終入店21:00)

URL :

front

販売場所: 3F「Dining BRICKSIDE」

提供期間: 2024年6月1日(土)〜8月31日(土)開催

価格 : 食べ放題+ソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)

大人(中学生以上)6,000円/小学生3,000円/未就学児(4〜6歳)2,000円

※アルコールドリンクは別途料金

※アップグレード期間(8月10日(土)〜14日(水))の価格は以下となります。

大人(中学生以上)8,000円/小学生4,000円/未就学児(4〜6歳)2,500円

予約 : 下記URL内より予約いただけます

国産牛ローストビーフと夏の味覚で彩る 「サマーリゾート ディナー&スイーツブッフェ」



※予約優先

備考 : ※写真はイメージです。

※記載の料金はすべて消費税込みとなります。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

「リーベルホテル大阪」は、3F「Dining BRICKSIDE」にて2024年6月1日(土)から8月31日(土)まで、「国産牛ローストビーフ」をメインとした豪華食材と夏の旬食材をたっぷり使用したお料理が彩る『サマーリゾート ディナー&スイーツブッフェ』を開催!

「サマーリゾート ディナー&スイーツブッフェ」概要

昼の熱気の余韻を含んだ夏の夜に、夏野菜や彩り豊かなフルーツを用いたフード&スイーツでリゾート感溢れるひとときを過ごせます。

6月24日(月)〜7月15日(月)は『ハワイアンビアテラス2024 ーSummer Night “Hipa Hipa”ー』を期間限定で開催し、フラダンスの演出と共にまるでハワイにいるかのような雰囲気を楽しめます。

ハワイ語で乾杯の意味を持つ“Hipa Hipa”を合言葉に、笑顔溢れるハワイアンタイムをお過ごしください。

■国産牛ローストビーフを中心に、夏に食べたいお料理がずらり!

国産牛の塊肉を低温でじっくり焼き上げ、肉汁たっぷりに仕上げた「ローストビーフ」は和風BBQソースなど夏らしい風味で楽しめるほか、「焼きとうもろこしと鶏もも肉のロースト ディアブルソース」など、スパイシーな風味が豊かな夏に食べたくなるお料理たちが食欲をそそります。

またトマトやとうもろこし、パプリカなど夏を代表する旬食材に、シトラスやミントなどさっぱりとした食材を合わせた冷製料理は、涼やかで暑い日差しを浴びたあとのお食事にもぴったりです。

■果汁たっぷり、ジューシーな夏のフルーツで作るスイーツが目白押し!

スイーツコーナーではメロンの爽やかさとマンゴーの濃厚さが織りなす、季節のスイーツたちがラインナップ。

注目は見た目も涼やかな「メロンパフェ」。

メロンのグラニテにマスカルポーネクリーム、ジュレなどを層にして重ね、食感のアクセントにざく切りにしたメロンを添え、パティシエが提供されます。

そのほか「マンゴータルト」や「マンゴープリン」などトロピカルフルーツの代表格であるマンゴースイーツもたっぷり用意。

香り豊かで濃厚な甘みと風味を堪能できます。

■6月24日(月)〜7月15日(月)は『ハワイアンビアテラス』でハワイアンフードに舌鼓!

サイコロ型に切った鮪を醤油ベースのタレで和えた「鮪のアヒポケ」はもちろん、「マヒマヒの香草マリネ」「ガーリックシュリンプ」、スモークサーモンとカラフルな夏野菜をたっぷり和えた「ロミロミサーモン」など、冷製から温製までハワイフードがずらりと並びます。

■アサイーボウルなどのハワイスイーツたちも大集合!

スイーツももちろんハワイ色たっぷり!ポリフェノールや鉄分などの栄養がたっぷり詰まったアサイーで作る、ハワイでは定番、そして日本でも流行中の「アサイーボウル」をはじめ、ハワイでおなじみのスイーツを好きなだけ堪能できます。

他には目の前で提供する「トロピカルマンゴーパフェ」など、トロピカルフルーツを取り入れたスイーツなど、盛りだくさんで提供されます。

■8月10日(土)から14日(水)のお盆期間はアップグレードメニューが登場!

高級食材を使用した「オマール海老と桃のコンポート添え」や「鮑の蒸し焼き」などのほか、握り寿司は鮪が赤身から中トロにアップグレード。

スイーツは「マンゴーテリーヌ」や「メロンのシャルロットケーキ」など、さらにマンゴー&メロンスイーツがパワーアップします。

オマール海老と桃のコンポート添え

鮑の蒸し焼き

メロンのシャルロットケーキ

■大阪ベイエリアの夜景を眺めながらのお食事も楽しめます!

夏の夜風に吹かれながら、大阪ベイエリアの夜景と共に楽しむお食事の時間は、特別な夏の思い出のワンシーンに最適。

【テーブルチャージ料金】

1日3組限定の2名様用

プレミアシート:1席3,000円

ソファシート/ハイビューシート:1名様あたり500円(4歳以上)

※3歳以下無料

テーブルチャージなしのレギュラーシートもあります。

各種テラス席

■7月12日(金)〜7月15日(月)の4日間はフラダンスショーでさらにリゾート気分!

お食事を楽しみながら、ハワイアン・フラのショーを見ることができます。

大阪ベイエリアの美しいロケーションをバックに音楽と踊りが織りなす、ひとときのハワイアンタイムを過ごせます。

【観覧料】:無料

※開催スケジュールは公式ホームページを確認してください。

※雨天の場合、店内での開催となります。

※天候や、その他の事由により中止する場合があります。

フラダンスショーイメージ

リーベル特製夏パフェは「メロン」と「アメリカンチェリー」をお届け!

夏パフェ2種

【実施内容】

販売場所: 1F「Cafe & Bar LIBER」

提供期間: 2024年6月1日(土)〜2024年7月31日(水)

価格 : 「メロン・メロン」2,600円(税込)

※ショートサイズ1,600円(税込)

「アメリカンチェリー&フロマージュ」2,400円(税込)

※ショートサイズ1,400円(税込)

備考 : ※写真はイメージです。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

また6月1日(土)から7月31日(水)まで、1F「Cafe & Bar LIBER」にて夏パフェ2種「アメリカンチェリー&フロマージュブラン」と「メロン・メロン」を提供します。

果汁溢れるメロンをたっぷり盛り付けた「メロン・メロン」は、甘さ控えめの生クリームと酸味のあるサワークリームを組み合わせることで、メロンの甘みをさらに引き立たせました。

メロンジェラートに含まれたミントの風味で爽やかさもプラス。

クッキーのさくさくとした食感で、食感の変化もぜひ楽しめます。

「アメリカンチェリー&フロマージュ」はフロマージュブランとピスタチオクリームを合わせることで、アメリカンチェリーの強い甘みをより味わえるパフェに仕上げました。

アメリカンチェリーの果肉の食感、フレッシュな香りを堪能できます。

