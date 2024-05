日本生まれのビューティーケアブランド「 SINN PURETÉ(シンピュルテ) 」と、東京・表参道の人気カフェ「THE CAFE by cadet.(ザカフェ・バイ・カデット)」のコラボドリンクが、定番商品として登場!SINN PURETÉの人気フレグランス「SIGNATURE PERFUME」をイメージしたドリンクと、アトマイザーがセットになったスペシャルなメニューが、5月27日(月)よりお目見えします。

「SINN PURETÉ」人気香水をイメージしたドリンクが登場“纏う人すべての個性を解き放ち、より際立たせる”、SINN PURETÉのフレグランス「SIGNATURE PERFUME」。まるでアートのように、五感を研ぎ澄ます3種の香りは、人の本質的な美しさを呼び覚ますといいます。2023年12月、表参道の人気カフェ「THE CAFE by cadet.」では、「SIGNATURE PERFUME」とのコラボによる3種類のオリジナルドリンクが期間限定で登場。SNSでも話題になったこのドリンクが、このたび待望の定番商品として再販売されます。「SIGNATURE PERFUME」のミニサイズアトマイザーとセットになった「シグネチャーパフューム アトマイザー付きオリジナルドリンクセット」で、至福な時間を過ごしてみませんか?アトマイザー&ドリンクのセットは3種類全部試したい「OVER THE MOON 月を超えるくらい甘く幸せな状態」(税込1200円・単品:900円)は、シグネチャーパフューム アトマイザー『OVER THE MOON』と、「OVER THE MOON オリジナルドリンク」のセット。『OVER THE MOON』は、月明かりの下で、愛しい人と一緒に過ごした日々について語り合い、しあわせを実感するひとときをイメージした香りです。バニラやアイリス、ムスクが、ドラマティックに香り立ちます。その香りをイメージしたオリジナルドリンクは、華やかなバニラとピーチのシロップに、ミルクのまろやかさがマッチするピーチミルク。ネクターのゼリーを忍ばせた、フルーティーな味わいなんだそうですよ。こちらは『SELF EMPOWERMENT』のアトマイザーと、その香りに呼応する「SELF EMPOWERMENT オリジナルドリンク」をセットにした「SELF EMPOWERMENT 自分に力を与えるもの」(税込1200円・単品:900円)。目の前の迷いを断ち切り、自分らしく突き抜けていく感覚を刺激する『SELF EMPOWERMENT』は、古代エジプトでは聖なる木として重宝されてきた“サイプレス”が、香りの中核となっています。「SELF EMPOWERMENT オリジナルドリンク」は、爽やかなアールグレイのティーソーダに、シナモンシロップやグリーンカルダモンなどのスパイスをプラス。シンプルながら個性が際立つ味わいは、ぜひ試してみたいですよね。「LOVE UNLOCK 解き放たれた愛情」(税込1200円・単品:900円)は、『LOVE UNLOCK』のアトマイザーと、「LOVE UNLOCK オリジナルドリンク」のセット。『LOVE UNLOCK』は、“無垢で深い愛”を花言葉にもつカーネーションをメインに、“香りの王様”として使われてきたジャスミンを合わせて、花束にしたような香りです。「LOVE UNLOCK オリジナルドリンク」は、甘酸っぱいストロベリーとバラのシロップをソーダで割り、バラの花びらを浮かせているのだとか。『LOVE UNLOCK』のフレグランスと同じく、“愛する人の面影”を演出したドリンクを楽しめば、香りをより深く堪能できそうです。香りの世界観を引き立てる空間とグラスにも注目コラボドリンクを楽しめる「THE CAFE by cadet.」は、イギリス発の世界的ライフスタイル・ブランド「TOM DIXON(トム・ディクソン)」の上質なデザインで造られた、照明やインテリア空間も魅力。さらに「TOM DIXON」のアート性高いグラスが、SINN PURETÉのフレグランスの世界観を際立たせてくれるといいます。香り好きさんはぜひ足を運んで、フレグランスとその香りに呼応したドリンクを楽しむ、特別なひとときを過ごしてみてはいかが?THE CAFE by cadet.住所:東京都港区南青山6-13-1 IDEALビル1F TOM DIXON内営業時間:11:00〜18:00定休日:水曜日・日曜日SINN PURETÉ(シン ピュルテ)公式オンラインストアhttps://sinnpurete.com/参照元:株式会社JIMOS プレスリリース