¸µ¥ì¥Ú¥¼¥ó¡¦£Ä£Ê¶äÂÀ¤¬¿·Å·ÃÏ¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×¡¡£Ä£Ê¤Õ¤©¤¤¤â¶ÄÅ·
¡¡£Ò£å£ð£å£ú£å£î¡¡£Æ£ï£ø£ø¡Ê¥ì¥Ú¥¼¥ó¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÃ¦Âà¤·¤¿£Ä£Ê¶äÂÀ¤³¤È¡Ö£Ç£É£Î£Ô£Á¡×¤¬£²£·Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£àÌîµåÁª¼êá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£É£Î£Ô£Á¤Ï£³·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ú¥¼¥ó¤«¤éÃ¦Âà¡£¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌîµå¥Ü¡¼¥ë¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Ç¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£É£Î£Ô£Á¤Î½êÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶å½£¤ò³èÆ°ÃÏ°è¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÌ¶å½£²¼´Ø¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·£Ç£É£Î£Ô£Á¤Î²ÃÆþ¤òÊó¹ð¡£¡ÖÇØÈÖ¹æ£²£·¡¡ÆâÌî¼ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢£Ç£É£Î£Ô£Á¤ÎÇØ¥Í¡¼¥à¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¥ì¥Ú¥¼¥ó¤Î£Ä£Ê¤Õ¤©¤¤¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤Ê¤ó¤«¶äÂÀÌîµåÁª¼ê¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡££Ç£É£Î£Ô£ÁËÜ¿Í¤Ï¡Ö£¶·î£¹ÆüËÍ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡ËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¤È»î¹ç¤òÀëÅÁ¤·¤¿¡£