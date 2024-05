パク・ソンジュが料理を披露し話題に！インウエフエス「フォアグラスプレッド」

インウエフエス(INWOO FS)が販売する「フォアグラスプレッド」

韓国のトロットオーディション番組の審査員であり、有名なシンガーソングライターのパク・ソンジュが2024年5月20日に放送されたバラエティ番組「親友ドキュメンタリー - 4人用食卓」で、「フォアグラスプレッド」を春の野菜“タラの芽”にディップする「フォアグラサムジャン」を披露し、注目を集めています。

インウエフエス「フォアグラスプレッド」

フォアグラサムジャン

インウエフエス(INWOO FS)が販売する「フォアグラスプレッド」を使用した、春の野菜“タラの芽”にディップする「フォアグラサムジャン」

フォアグラは世界三大珍味と呼ばれ、主に高級料理の材料として使われており、最近ではインウエフエス(INWOO FS)のフォアグラスプレッドが韓国料理にも取り入れられ、様々なメニューに活用されています。

歌手のパク・ソンジュは、韓国のチャンネルAで放送されるバラエティ番組「親友ドキュメンタリー - 4人用食卓」でフォアグラサムジャンとトマトキムチ蒸しという異色の料理を披露し、その中でも特にフォアグラサムジャンに対して出演者は熱い反応を示しました。

番組ではタレントのヒョンヨン、お笑い芸人のキム・テギュン、トロットオーディションの参加者だった歌手のキム・ヨンピルが招待され、食事をしながらトークを楽しみました。

フォアグラサムジャンを味見したヒョンヨンは、『クリームチーズの味がするようで、タラの芽と非常によく合う』と絶賛し、『普通タラの芽は酢コチュジャンに付けて食べるが、こうして味わうとまた新しい』と評しました。

普段からフォアグラスプレッドをよく食べているというパク・ソンジュは、フォアグラスプレッド、酢、サムジャンを混ぜてフォアグラサムジャンソースを作り、他にもカボチャチヂミの上にフォアグラスプレッドをのせて濃厚な風味を加えたメニューを紹介しました。

カボチャチヂミの上にフォアグラスプレッド

■フォアグラスプレッドを使ったフォアグラテリーヌ、フォアグラバスクチーズケーキなど新製品発売に期待

インウエフエス(INWOO FS)のフォアグラスプレッドは、そのままパンやビスケットに塗って食べる方法はもちろん、様々な製品群にも活用することができます。

2024年初めには、韓国でB2B取引をしているホテルのシェフたちの要望を受け、専門家向けのパウチ製品「ブラックフォアグラスプレッド」を利用したフォアグラテリーヌが開発されました。

現在はフォアグラバスクチーズケーキ、フォアグラアイスクリームなど、様々な製品のサンプルテストを行っています。

流通業者の新製品発掘の需要が増える中、インウエフエス(INWOO FS)は世界三大珍味のトリュフに続き、フォアグラを大衆的にかつ様々な食品とともに楽しめるよう、製品開発に力を尽くしています。

フォアグラバーガー

「2024 K-FOOD FAIR in Tokyo」B2B バイヤー商談会を開催

2024年6月28日、インウエフエス(INWOO FS)はaTで開催される「2024 K-FOOD FAIR in Tokyo」B2Bバイヤー商談会に参加する予定です。

6月27日には一般人向けに事前品評会を行い、6月28日にはB2Bバイヤーを招いて製品に関する商談を行います。

フォアグラスプレッドを活用した製品開発に関心のある流通業者様、製造業者様、レストラン、ホテルなど、関係者様なら誰でも商談の申し込みができます。

当日の商談会ではフォアグラスプレッド原料を使用したフォアグラバスクチーズケーキ、フォアグラテリーヌ、フォアグサムジャン、フォアグラパスタソースなど様々な試食を準備しています。

フォアグラスプレッドを使ったフォアグラテリーヌ、フォアグラバスクチーズケーキ

今回の商談会は東京グランドプリンスホテル高輪で開催される予定で、

https://www.kfood-japan.com

を通じて事前に商談の申し込みが可能となっています。

《2024 K-FOOD FAIR in Tokyo》

公式サイト:

https://www.kfood-japan.com

