まるさんへのディスがさく裂

Repezen FoxxのDJ社長さんが5月25日、自身のYouTubeチャンネル「DJ SHACHO【Repezen Foxx】」で、新曲『Waiting for you in Bali island』のミュージックビデオを公開しました。公開された動画のサムネイル画像は、DJまるさん(現まるさん)と思われる赤髪の男性が頭を抱えて叫ぶ姿のイラスト。タイミングを考えれば、19日に同グループを脱退したまるさんについての曲と予想できますがその歌詞の内容は、はるかに上を行くものでした。「始まりはそう会社に嘘つき」「仕事をバックれ女と餅つき」とメロディーでは、まるさんについて暴露。恋人との関係を「公表させてくれない会社なんて無理無理!」と迫るシーンに、こんな経緯があったのかと思いきや……。

「そのまま子供も作っちゃえ!」

サビになると女性問題で脱退したまるさんに「覚悟を決めて夫婦になれよ」という歌詞に続いて、「俺はこの前4回目の結婚したぜ」という歌詞が。おそらく、しばし首をかしげたファンも多かったのではないでしょうか。これだけでも十分、衝撃的ですが次の歌詞は「そのまま子供も作っちゃえ! 俺は来月5人目の子供 生まれるぜ POW!!」と、歌い上げました。さらに6月6日に活動再開を控えているDJ社長さん。しっかり曲の中で“666”の宣伝も。情報量の多さに、着いていくのがやっと。ネット上では「正直レペゼンもう終わると思ってたけどこの動画で全部吹き飛んだ」「誰だ?レペゼンオワコンって言ったやつ!」「メンバー脱退後にこんなにおもしろいことない」「こんなにすべての悩みがどうでもよくなる歌詞、絶対思いつかない」「脇とふぉいが改めて社長リスペクトしていた意味がこれでよくわかったよ」という声が上がっています。また、DJ銀太さん(現GINTAさん)の脱退時と違い、同グループにまるさんが復帰する場合の条件に、「まるの時は坊主にして膝ついて靴舐めても『少しは考えてやる』程度なの声出して笑った」「これ見ると銀太に対してのアンサーは優しさの塊やな」という声も寄せられました。(文:石井 有紀)