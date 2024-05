ホンダモビリティソリューションズは、ハイエンドe-Bikeを月額9,900円から気軽に利用できるサービス「EveryGo e-Bike」において、人気自転車メーカーBESVの「PSA1」の月額料金初月無料キャンペーンを期間限定で実施中です。

EveryGo e-Bike「月額料金初月無料キャンペーン」

月額料金初月無料キャンペーン

○実施期間

2024年5月27日(月)〜6月14日(金)

○対象

期間中にBESV「PSA1」の新規申し込みをした方

○内容

BESV「PSA1」の月額利用料金が初月無料になるキャンペーンです。

30台限定ですのでお早めにお申し込みください。

※初月利用期間中に返却手続きがない場合は、2カ月目以降は自動更新となり、通常の月額利用料金9,900円(税込)が発生します。

詳しくは注意事項を確認してください。

〇申し込み方法

専用申込ページ(https://kauriru.com/hms-ebike/items/9278)より、会員登録(クレジットカード、本人確認書類が必要)後、お申し込みください。

※申し込みには、レンタルモール『カウリル』の会員登録が必要

※本人確認書類は日本国内発行の運転免許証、マイナンバーカードのいずれかの提出が必要

○注意事項

・その他のキャンペーンとの併用は不可となります。

・お申し込みの際に初回手数料5,000円、返却の際に返却手数料15,000円が別途発生します(利用車両をそのまま購入する場合は、返却手数料は発生しません)。

・土曜及び17:00〜20:00の受け取りをご希望の場合、3,000円の追加料金が発生します。

日曜、祝日及び同社指定の連休期間は配送不可です。

・契約更新日の8日前までに返却手続きがない場合、2カ月目以降は自動更新となり、通常の月額利用料金9,900円(税込)が発生します。

ホンダモビリティソリューションズは、ハイエンドe-Bike(スポーツ型電動アシスト自転車)を月額9,900円から気軽に利用できるサービス「EveryGo e-Bike」において、人気自転車メーカーBESVの「PSA1」の月額料金初月無料キャンペーンを期間限定で実施!

・サービスサイト:

https://everygo.jp/e-bike/?nr

■「EveryGo e-Bike」のサービスについて

ハイエンドe-Bikeの購入に悩んでいる方にも、新しくe-Bikeを初めてみたい方にもおすすめのサービスです。

〇高額なe-Bikeを最短1カ月9,900円から手軽にお試し!いつでも解約OK。

本体価格20万円以上のハイエンドe-Bikeを最短1カ月9,900円からレンタルできます。

月額利用料金の中には、傷害・個人賠償保険料、防犯登録費、専用コールセンターによるサポート費用が含まれており、万が一の際も安心です。

また、最短1カ月から契約でき、不要になればいつでも解約できます。

気に入った車両はそのまま購入もでき、24カ月間継続利用いただいたお客様には追加費用なしで無償譲渡します。

24カ月利用でお客様に無償譲渡

〇豊富なラインアップ!11車種から自分に合う車両を選べる

有名自転車メーカーの人気車両を幅広く取り扱っており、街乗りや通学・通勤に使えるモデルや、本格的なマウンテンバイクまで豊富なラインアップから自分の生活スタイルにあった車両を選ぶことができます。

ラインアップ

〇店舗への来店不要!Webから申し込みでご自宅までお届け。

すべての手続きがWebで完結するため、店舗への来店は不要です。

車両は、お客様の希望配送日にご自宅までお届けし、返却の際も回収に伺います。

また、すぐに乗れる状態でお届けしますので、お客様自身での大きな段ボール箱の開梱作業やお組み立て、ゴミ処理は不要です。

■BESV「PSA1」について

BESV「PSA1」

BESVのベストセラーモデル「PSA1」は、すっきりと美しいフォルムで、海外で数々のデザイン賞を受賞し、日本においてもグッドデザイン賞2017を受賞したモデルです。

アルミフレームを採用したエントリーモデルでありながら、高性能バッテリーを搭載し、フル充電での航続距離90kmが特徴です。

※金額は税込です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 30台限定BESV「PSA1」!EveryGo e-Bike「月額料金初月無料キャンペーン」 appeared first on Dtimes.