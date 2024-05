プルマン東京田町で『シャンパンガーデン feat. モエ・エ・シャンドン2024』を開催。

リゾートライクなルーフトップバーで、シャンパンの輝きに包まれる至福の夜を過ごせます。

プルマン東京田町『シャンパンガーデン feat. モエ・エ・シャンドン2024』

プルマン東京田町 「シャンパンガーデンfeat. モエ・エ・シャンドン2024」提供概要

期 間:2024年6月1日(土)〜 10月31日(木)の 木 ・金 ・土曜日の開催

時 間:19:00 - 23:00 (Drink L.O. 22:30)

場 所:ルーフトップバー PLATFORM9

住 所:東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 9F

URL: https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/champagne-garden-feat-moet-et-chandon

仏アコーの最上級ライフスタイルホテル『プルマン東京田町』

2024年6月1日(土)〜 10月31日(木)の期間、『シャンパンガーデン feat. モエ・エ・シャンドン2024』 を開催します。

世界的に有名なシャンパンメゾン「モエ・エ・シャンドン」と、

プルマン東京田町のルーフトップバー「PLATFORM9」が2024年の夏もコラボレーション!

テラスが心地よい季節に、涼やかな白のパラソルが印象的なモエ・エ・シャンドンのデコレーションで、訪れるゲストの夏の一ページを彩ってくれます。

2023年初めてコラボレーションで開催されたシャンパンガーデンは予想を上回る人気を集め、開催期間が2か月延長されるほどの人気に!

2024年も開催されるこのイベントでは、非日常感を味わえつつ、お仕事帰りなどにも気軽に立ち寄ることができます。

都内近郊にお住まいの方にとって、宿泊せずとも、また違った視点でホテルという空間を楽しむ機会となります。

舞台となる「PLATFORM9 (プラットフォームナイン)」は、国際色豊かなバーテンダーが腕を振るう、プルマン東京田町のルーフトップバーです。

オープンエアのテラスからはJR山手線田町駅のプラットフォームが望め、東京を駆け抜ける電車や新幹線が夜景に溶け込みます。

9番線を意味するPLATFORM9はその名の通り、東京を取り囲むように走る山手線へのオマージュ。

人々が行き交う駅の様に賑わう出会いと交流の場として、宿泊者以外も気軽に訪れることができます。

万が一、天候が優れない場合も安心して楽しめるよう、室内の席も用意されています。

フリーフローメニュー

モエ・エ・シャンドンのシャンパン3種と、ビールやワイン各種をお好きなだけ、フリーフローで楽しめます。

リゾートライクなテラスで嗜むおすすめは、氷を入れて楽しむ革新的なスタイルの、モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル。

フレッシュな柑橘類と、濃厚な南国のフルーツの香りがバランスよく調和し、氷が溶けても失われないふくよかな味わいと果実の凝縮感が特徴です。

フローズンカクテル

さらに食前には、ホテル特製のシャーベットにモエ・エ・シャンドン モエ アンペリアルを惜しみなく注いだ、フローズンカクテルをプレゼント!

桃、赤ワイン、オレンジの自家製シャーベットを使ったモエ・エ・シャンドンの贅沢なフローズンカクテルが用意されています。

ベリーニ 、

キールロワイヤル 、

ミモザ の3種類の中からお好きなものを、おひとり様1杯楽しむことができます。

まるで”大人のかき氷”のような贅沢なフローズンカクテルで、涼やかな夏を満喫できます☆

セイボリーメニュー

フードペアリングのセイボリーは、見た目にも美しい3段のスタンドに6種類用意!

中でも旬な夏野菜とラム肉を合わせた「ラムドーサ チリココナッツサラダ」は、エキゾチックなアイス アンペリアルとも相性抜群です。

オーストラリア政府公認のラム肉のアンバサダーでもあるエグゼクティブシェフ 福田氏のラムを使った一品を楽しめます。

そのほかタスマニアサーモンを贅沢に使用したタルトレットや、フルーツスティックなど、美しいシャンパンとともに楽しむ、プルマン東京田町ならではのインスピレーションが豊かに広がります。

涼やかな夏の夜に、モエ・エ・シャンドンの魅力に酔いしれ、心ゆくまで堪能する贅沢な時間を過ごすことができます。

プラン

1. モエ・エ・シャンドン フリーフロー+フードペアリングセット

モエ・エ・シャンドン フローズンカクテル 1杯付き

お一人様 ¥15,000 (税込)

2. モエ・エ・シャンドン フリーフロー

モエ・エ・シャンドン フローズンカクテル1杯付き

お一人様 11,000 (税込)

ドリンクメニュー:

・モエ・エ・シャンドン フローズンカクテル

ベリーニ / キールロワイヤル / ミモザ よりお一人様1杯お選びいただけます。

・フリーフロー

モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル

モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル

ビール、赤白ワイン各種、ソフトドリンク各種

フードペアリング セイボリーメニュー:

ラムドーサ チリココナッツサラダ

フルーツスティック

蕎麦粉のブリニ 大根のアチャール

パンコントマテ ハモンセラーノ

グアカモーレ コーンチップス

タスマニアサーモンのタルトレット サワークリーム

予約

電 話:03-6400-5855 (プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10a.m -10p.m )

URL : https://www.tablecheck.com/ja/shops/pullmantokyotamachi-kasa/reserve

プルマン東京田町『シャンパンガーデン feat. モエ・エ・シャンドン2024』は2024年6月1日より開催です。

※料金は税込みです。サービス料はございません。

※フードペアリングセットのプランは事前のご予約をお願いいたします。(前日22:00まで)

※フリーフローのみのプランは空き状況により当日でもご案内が可能です。

※フリーフロープランはお席120分制 / フリーフローのラストオーダーは30分前となります。

※雨天・強風の場合は、室内のお席へご案内させていただくことがございます。

