「OnTime Group Calendar」をお披露目！アクセル「Interop Tokyo 2024」出展

アクセルは、Microsoft 365とHCL Notes/Domino、HCL Verseと連係して動作する高速グループスケジューラ「OnTime Group Calendar」製品群を、2024年6月12日-6月14日に幕張メッセで開催予定のインターネットテクノロジーのイベント「Interop Tokyo 2024」に出展します。

アクセル「Interop Tokyo 2024」出展

期間 :2024年6月12日-6月14日

会場 :幕張メッセ

所在地:〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

ブース:3R07

参加料:無料

Interop出展について

インターネットワーキング、クラウドサービスが当たり前となった今でも、ネットワーク帯域やサービス側の高負荷の軽減や高速動作はインターネット関係者が追い続ける永遠のテーマと言っても過言ではありません。

その一方で、日本の組織がインターネットワーキングされたグローバルな市場でも屈強に活躍できているのは日本独自のビジネススタイルにあると考えます。

その中でも代表的なのが「組織メンバーのスケジュールを互いに把握しながら協力して業務を遂行する」ビジネススタイルです。

OnTime製品群はDXという言葉が使われる以前から10年以上も日本組織に寄り添って機能を向上させながらそのビジネススタイルを支援してきました。

しかし、この組織メンバーのスケジュールを多数表示するという振る舞いがインターネットワーキングやクラウドサービスにおける日本特有の高負荷の原因になっていることは技術者の皆様には承知の事実です。

有限会社アクセルは、そのソリューションのひとつとしてその類い希な機能を広くあまねく紹介するためOnTime製品群をInteropに出展することにしました。

Interopについて

Interop Tokyoはインターネットテクノロジーのイベントです。

2024年で31回目を迎えるICT総合展「Interop Tokyo」の歴史は、まさにネットワーキングの歴史と共に歩んでます。

そして、ネットでの情報収集が当たり前になった今でも、来場者の欲求を満たすために開催されるのがInteropと考えています。

詳細:

https://www.interop.jp/

「OnTime Group Calendar」について

OnTime 2週ビュー

「OnTime Group Calendar」は、日本企業に重宝されている複数メンバーの予定表示、会議招集、施設予約などを、グラフィカルな画面で高速に操作できるグループスケジュール管理ソフトウェアです。

Microsoft Exchange、Microsoft 365に対応する「OnTime for Microsoft」と、HCL Notes/Domino、Verseに対応する「OnTime for Domino」の2つの製品ラインをリリースしています。

またモバイルオプション、日程調整オプション、来訪者管理オプション、会議室前サイネージ等各種オプション製品も準備しています。

開発は北欧デザインで有名なデンマークに本社をおくIntraVision社が行い、10カ国語に対応、日本で26万ライセンス以上、世界ではヨーロッパを中心に70万ライセンス以上を販売しています。

・Direct Shop:

https://ontimesuite.jp

・紹介ページ

「for Microsoft」

OnTime for Microsoft

「for Domino」

OnTime for Domino

「日程予約」

日程調整オプション (Pollarity)

「来訪者管理」

来訪者管理オプション

「OnTime Rooms」

OnTime Rooms

OnTime Rooms

Interopサイト内のOnTimeブース案内メッセージ

唯一無二のデザインと軽快な操作性、日本の組織が欲していたグループカレンダーのお披露目です。

Microsoft 365のOutlookの予定表やHCL Notes/Dominoのカレンダーなどのスケジューラーが自社組織に合わないと躊躇していた移行ハードルがひとつなくなりました。

理解しやすいデザインと操作性、日本の組織が望んでいたカレンダー、予定表、スケジュールの姿がここにあります。

Microsoft 365、Outlook、TeamsやHCL Notes/Dominoという素晴らしいメッセージ基盤への移行に対する懸念事項を払拭してください。

OnTime製品群に特有の機能

【1. 負荷軽減】

複数のMicrosoft 365テナント、HCL Dominoシステムに対してOnTimeはキャッシュサーバーのように振る舞い、クラウド側とネットワーク帯域の高負荷を軽減します。

メールカレンダー基盤の指定された期間の全ての予定データをOnTimeがリアルタイム同期を行い、例え1万を超えるメールボックスであってもストレスなくクライアントにスケジュールデータを提供します。

トラフィックを軽減

【2. エンタープライズDX】

日本の組織が要望する組織メンバーの予定表(スケジュール)を洗練されたデザインで一覧表示。

予定管理だけでなくメール、チャット、会議など様々なアクションのベースとなり、永く磨き上げられてきた機能は限りなく理想と考える組織スケジュール、グループカレンダー、行先掲示板となり日本の組織のDXを支えます。

OnTime プランナービュー

【3. 業界準拠】

Interopに出展するバージョンは2025年施行の欧州アクセシビリティ法(European Accessibility Act)にいち早く対応しアクセシビリティ機能の向上に焦点を当てたOnTime製品の最初のバージョンとなります。

OnTimeは常に常に業界準拠の姿勢を持ち続けています。

