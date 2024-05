松本孝弘の邦楽カバーアルバム第2弾に、稲葉浩志（B’z）、TERU （GLAY） 倉木麻衣、GRe4N BOYZ、LiSAらの参加が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■松本孝弘、アルバム『THE HIT PARADE II』参加アーティスト・収録曲・アートワーク公開

8年ぶりとなるソロツアー『Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-』最終公演を終えたばかりの松本孝弘が2024年夏リリースを予定している新作『THE HIT PARADE II』について、収録内容他、追加情報が発表となった。

5月11日からスタートした-Here Comes the Bluesman-ツアーのステージ上にて、松本本人から、2003年発売の松本孝弘初の邦楽カバーアルバム『THE HIT PARADE』の続編となる『THE HIT PARADE II』の制作を2023年から進めていることが発表。

しかし、収録内容については多くが明かされなかったため、本作への参加アーティストや収録曲に大きな期待が寄せられていた。

同時にアートワークも公開。前作ではゲストボーカリストたちが大阪・道頓堀に佇むイラストが採用されていたが、本作では一転、煌びやかにライトアップされたゴージャスな街並みが印象的な仕上がりとなった。世代やキャリアを超えた多彩なボーカリストたちと松本による、華やかな昭和歌謡ショーの開幕を告げるかのようなビジュアルとなっている。

昭和歌謡曲への深いリスペクトとともに、松本が織り出すギターサウンドによってあらたな魅力を纏った全10曲を収録。長年愛されてきた名曲の魅力を、ぜひ本作で再発見しよう。

<松本孝弘『THE HIT PARADE II』収録曲> ※順不同

「銃爪」 featuring 稲葉浩志〔original:世良公則&ツイスト〕

「落陽」 featuring TERU (GLAY) 〔original:吉田拓郎〕

「ブルーライト・ヨコハマ」 featuring 倉木麻衣 〔original:いしだあゆみ〕

「木蘭の涙」 featuring GRe4N BOYZ 〔original:スターダスト☆レビュー〕

「六本木心中」 featuring LiSA 〔original:アン・ルイス〕

「時の過ぎゆくままに」 featuring 上原大史(WANDS) 〔original:沢田研二〕

「傷だらけのローラ」 featuring 新浜レオン 〔original:西城秀樹〕

「Yes-No」 featuring 山本ピカソ (青いガーネット) 〔original:オフコース〕

「白い冬」 featuring KEISUKE(Z)、YUJIRO(Z) 〔original:ふきのとう〕

「俺たちの勲章テーマ」 Tak Matsumoto

