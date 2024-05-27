BABYMETAL、メンバー3人の二十歳の聖誕祭シリーズ3作品が同時発売
■それぞれの聖誕祭のライブ写真をデザインしたジャケットビジュアルと購入特典の詳細も公開！
MOMOMETALの二十歳の聖誕祭ライブを収録したBlu-ray、DVD、ライブアルバム / アナログ盤『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』が7月10日に発売。
これに伴い、2017年12月に、SU-METALの聖誕の地・広島（広島グリーンアリーナ）で行われたSU-METALの二十歳の聖誕祭ライブ映像作品の復刻盤、また、2019年7月に、MOAMETALの聖誕の地・名古屋（ポートメッセなごや）で行われたMOAMETALの二十歳の聖誕祭ライブ映像作品の通常盤がBABYMETALの二十歳の聖誕祭LEGENDシリーズとして、7月10日に3作品同時発売される。
合わせてそれぞれの聖誕祭のライブ写真をデザインしたジャケットビジュアルと購入特典の詳細も公開。3作品揃えて楽しめるようなパッケージになっているので、BABYMETALの歴史に刻まれた記念すべき聖誕祭LEGENDをぜひこの機会に振り返ってみよう。
リリース情報
2024.07.10 ON SALE
Blu-ray＆DVD『LEGEND - S - BAPTISM XX - （LIVE AT HIROSHIMA GREEN ARENA）』（復刻盤）
2024.07.10 ON SALE
Blu-ray＆DVD『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』
2024.07.10 ON SALE
Blu-ray＆DVD『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』
2024.07.10 ON SALE
ALBUM『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “20 NIGHT”』
2024.07.10 ON SALE
ANALOG『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “21 NIGHT”』
2024.07.10 ON SALE
2BD＋4CD『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』 - THE ONE LIMITED EDITION -
※THE ONE限定盤（完全生産限定盤）
BABYMETAL OFFICIAL SITE
http://www.babymetal.com