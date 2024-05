『ブルックリン・ナイン-ナイン』のあの二人、『NCIS』ウィルマー・バルデラマ製作の番組で再タッグ

シーズン8で幕を閉じたポリス・コメディドラマ『ブルックリン・ナイン-ナイン』で共演した“あの二人”が、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のウィルマー・バルデラマ製作による新番組で再タッグを組むことが明らかとなった。

実生活でも仲良しの二人

英Digital Spyによると、『ブルックリン・ナイン-ナイン』でローザ・ディアス役を演じたステファニー・ベアトリスと、エイミー・サンティアゴ役のメリッサ・フメーロが、5月30日に配信開始されるポッドキャスト番組「More Better with Stephanie and Melissa(原題)」で人生についてアドバイスし、ちょっと恥ずかしい話などもシェアするという。

米iHeartMediaのMy Cultura Networkによる番組は、『NCIS』でニック・トーレス捜査官役を演じるウィルマーのプロダクション会社WV Soundがプロデュースを手がける。

このプロジェクトについてステファニーは声明で、「メリッサと私は、ずっと陽気な議論を続けていて、10年ほど前に出会って以来、それは私の人生の一部となっています。リスナーの皆さん(そして出来れば新しい友人たち!)に聴いてもらえるのが待ちきれません。私たちは、もう少し全てのことを上手く出来るよう努めるつもりです。お互い、何かについての専門家とは言えないですが、自分たちが犯した全失敗について笑い、このポッドキャストのためにぶっちゃけるつもりです」とコメントしている。

続いてメリッサは、「ウィルマーとMy Culturaの全チーム、そしてiHeartの素晴らしいメンバーと提携し、世界中でも飛び抜けて大好きなステファニー・ベアトリスと、ポッドキャストという新しい事業で組めることにワクワクしています。毎週、リスナーを笑顔にして笑わせ、皆さんの一日にちょっとした楽しさを足せることを願っています」と意気込みを語った。

ホストを務めるステファニー&メリッサ、プロデューサーのウィルマーもラテン系だが、同コミュニティの声を広めることに努めるMy Cultura Networkとのコラボレーションについて、こうウィルマーが述べている。「『More Better with Stephanie and Melissa』は主流メディアにおけるラテン系へのリーチを高め、拡大していくための次章です。WV SoundがiHeart MediaのMy Cultura Networkと築いたパートナーシップと、コミュニティの声を高めるコンテンツを提供し続けられることに感謝しています」

ステファニー&メリッサ&ウィルマーという、豪華タッグが実現するポッドキャスト番組「More Better with Stephanie and Melissa」は、iHeart Mediaにて5月30日(木)より配信スタート。『ブルックリン・ナイン-ナイン』全8シーズンはNetflixで配信中。(海外ドラマNAVI)

