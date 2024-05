Aimer、新作EP『遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-』の全曲試聴クロスフェード映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Aimer、5月27日放送の『CDTV ライブ!ライブ!』2時間スペシャルで、映画『からかい上手の高木さん』主題歌「遥か」を披露

Aimer (エメ)が、6月5日にリリースする新作EP『遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-』の全曲試聴クロスフェード映像が、YouTubeにて公開された。

今回EPには、TBSドラマストリーム『からかい上手の高木さん』主題歌・映画『からかい上手の高木さん』主題歌「遥か」、2月に公開された映画『マッチング』(出演:土屋太鳳、佐久間大介、金子ノブアキ)主題歌「800」、そして世界的大ヒットゲーム『原神』の中国ビリビリで配信されたオンラインイベント『原神新春会2024』で歌われた「End of All」の、2024年に発表された新曲3曲を収録。

さらに、6月からスタートする海外ワンマンライブツアー『Aimer 3 nuits tour 2024』のために再アレンジされたAimerの人気楽曲「Ref:rain」のアナザーバージョン「Ref:rain -3 nuits ver.-」が収録された、2024年初のCDパッケージとなっている。

なおAimerは、 5月27日19時から放送の TBS『CDTV ライブ!ライブ!』2時間スペシャルに出演。「遥か」を“出張ライブ!ライブ!”にて披露する。

リリース情報

2024.06.05 ON SALE

EP『遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-』

『CDTVライブ!ライブ!』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/?pc_yjweb

Aimer OFFICIAL SITE

https://www.aimer-web.jp/