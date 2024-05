B'zの松本孝弘が2024年夏、邦楽カバーアルバム『THE HIT PARADE II』をリリースすることは既報のとおり。同アルバムの参加アーティスト、収録曲、アートワークが公開となった。松本孝弘は昨日5月26日に8年ぶりのソロツアー<Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman->最終公演を終えたばかり。邦楽カバーアルバム『THE HIT PARADE II』のリリースは、5月11日からスタートした同ツアーのステージ上で松本孝弘自身の口から発表されたものだ。『THE HIT PARADE II』は、2003年発売の松本孝弘初の邦楽カバーアルバム『THE HIT PARADE』の続編となるもの。制作は2023年から進められていたという。



▲『THE HIT PARADE II』ジャケット ▲『THE HIT PARADE II』ジャケット

■邦楽カバーアルバム第二弾『THE HIT PARADE II』

2024年夏リリース予定

▼収録曲 ※順不同

「銃爪」featuring 稲葉浩志

[original:世良公則&ツイスト]

「落陽」featuring TERU (GLAY)

[original:吉田拓郎]

「ブルーライト・ヨコハマ」featuring 倉木麻衣

[original:いしだあゆみ]

「木蘭の涙」featuring GRe4N BOYZ

[original:スターダスト☆レビュー]

「六本木心中」featuring LiSA

[original:アン・ルイス]

「時の過ぎゆくままに」featuring 上原大史(WANDS)

[original:沢田研二]

「傷だらけのローラ」featuring 新浜レオン

[original:西城秀樹]

「Yes-No」featuring 山本ピカソ(青いガーネット)

[original:オフコース]

「白い冬」 featuring KEISUKE(Z), YUJIRO(Z)

[original:ふきのとう]

「俺たちの勲章テーマ」Tak Matsumoto

※詳細は後日発表

https://bz-vermillion.com/news/240512.html

■新曲「BATTLEBOX」「GLORIOUS 70」配信

▼新曲「BATTLEBOX」

2024年5月03日(金)配信開始

※NTTドコモ Lemino『Lemino BOXING』テーマソング

詳細:https://bz-vermillion.com/news/240503.html





▼新曲「GLORIOUS 70」

2024年5月10日(金)配信開始

※日本空港ビルデング創立70周年記念テーマ曲

詳細:https://bz-vermillion.com/news/240503.html



■<TMG LIVE 2024>

09月19日(木) 愛知・Zepp Nagoya

09月20日(金) 愛知・Zepp Nagoya

09月23日(月) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

09月24日(火) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

09月28日(土) 北海道・Zepp Sapporo

10月02日(水) 福岡・Zepp Fukuoka

10月06日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

10月07日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside

10月12日(土) 東京・東京ガーデンシアター

https://takmatsumotogroup.com/tour/



▼TMG are...

Guitar:Tak Matsumoto

Bass & Vocal:Jack Blades

Vocal:Eric Martin

Drums:Matt Sorum

Guitar:Yukihide “YT” Takiyama

そのゲストヴォーカルが豪華だ。稲葉浩志、TERU(GLAY)、倉木麻衣、GRe4N BOYZ、LiSA、上原大史(WANDS)、新浜レオン、山本ピカソ(青いガーネット)、ZのKEISUKEとYUJIROといった面々が参加した。同時にアートワークも公開となった。前作『THE HIT PARADE』ではゲストヴォーカリストたちが大阪・道頓堀に佇むイラストを採用していたが、本作では一転、煌びやかにライトアップされたゴージャスな街並みが印象的な仕上がり。世代やキャリアを超えた多彩なヴォーカリストたちと松本孝弘による、華やかな昭和歌謡ショーの開幕を告げるかのようなビジュアルだ。収録された全10曲は、昭和歌謡曲への深いリスペクトと松本孝弘が織り出すギターサウンドが新たな魅力を引き出すことに成功したとのこと。発売日等の詳細は、決定次第改めて発表されるとのことだ。以下に松本孝弘のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「今作は 2003年にリリースした昭和歌謡のカバーアルバム『THE HIT PARADE』の続編です。稲葉君始め、GLAYのTERU君、GRe4N BOYZの皆んな、倉木麻衣さん、LiSAさん、新浜レオン君、WANDSの上原大史君、そして青いガーネットの山本ピカソさん、ZのKEISUKE君、YUJIRO君等、これからのミュージックシーンを担う若手のシンガーの皆さんも参加してくれています。これらは勿論一般的に大ヒットした楽曲でもありますが、僕自身が感銘し音楽的にも影響を受け、更には人生を変えてくれた楽曲たちへの憧れや尊敬、感謝の意を込めたカバーアルバムです。素敵な仲間たちと楽しんで創ったこのアルバムを、色々な世代の方々に楽しんで頂けたなら嬉しく思います」──松本孝弘◆ ◆ ◆