2024年6月ディズニープラスの注目作品

©SUNRISE/PROJECT G-ROZE Character Design ©2006-2024 CLAMP・ST

ディズニーがグローバル展開している、定額制公式動画配信サービス「ディズニープラス」

ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックの名作・話題作に加え、スターブランドとして大人が楽しめるドラマや映画も充実しているストリーミングサービスです!

2024年6月は、「スター・ウォーズ」の新たなオリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ:アコライト』が配信スタート。

また、6月9日の「ドナルドダック」のお誕生日に向けて、アニメーション3作品を独占配信。

さらに、人気シリーズの新作アニメーション『コードギアス 奪還のロゼ』や、大人気の「マクロス」シリーズ、海外ドラマなどのコンテンツが続々登場します。

6月9日「ドナルドダック」の誕生日にちなんだアニメーション作品配信

日本初独占配信『ドナルドのD.I.Y.』

名高きアニメーター、マーク・ヘンが監督を務めた新作短編で「ドナルドダック」が帰ってきた!

「ドナルドダック」が電球を交換しようとすると火花が散り、邪魔が入ったり、次々に厄介な問題が起こったりする。

「ドナルドダック」がダメージをなんとかしようと奮闘する努力も空しく、イライラは募り、コミカルなカオスを巻き起こします。

見放題初独占配信『ドナルドはデイジーに首ったけ』

恋人の「デイジーダック」に夢中な「ドナルドダック」は、花束を持って自転車で「デイジーダック」の家を訪れようとしていた。

しかし、シマリスの「チップ」と「デール」に邪魔をされ、いい気分が台無しに。

いたずら好きな2人組に仕返しをした「ドナルドダック」に対してデイジーが怒り、事態はさらに悪化し・・・。

見放題初独占配信『リスのコールタール騒動』

立ち木の手入れをしていた「ドナルドダック」は、いたずら好きのシマリス「チップ」と「デール」と知恵比べをする。

「ドナルドダック」は自分が世話をしている木に彼らがどんぐりを蓄えていることに気付く。

枝切りバサミとバケツに入ったコールタールを使い、2人にいたずらを仕掛けるが、チップとデールが優勢になり、「ドナルドダック」は大打撃を受けることに。

配信中『ネクスト・ゴール・ウィンズ』

© 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

世界を爆笑と感動の涙に包む“偉才”タイカ・ワイティティが贈る、奇跡の実話をもとにした人生の応援歌(ヒューマン・ドラマ)!

2001年、ワールドカップ予選史上最悪の0-31の大敗を喫して以来、1ゴールも決められていない米領サモアチームに、次の予選が迫っていた。

新コーチに渋々就任した破天荒な性格でアメリカを追われたトーマス・ロンゲンは、厳しいトレーニングで立て直しを図るが・・・。

キャリアも人生もどん底な鬼コーチと1勝どころか1点すら難しい世界最弱チーム、果たして奇跡の1勝はできるのか!?

『クリッパーズ』

配信日:2024年6月4日(火)

エピソード数:全6話/初回2話一挙配信、以降毎週火曜1話ずつ配信

NBAチームの一つであるロサンゼルス・クリッパーズの元オーナーであるドナルド・スターリングがNBAから生涯追放されるに至ったスキャンダルをもとに描いたオリジナルドラマシリーズ。

人種差別発言をする音声をリークしたことをきっかけに、組織内の問題やスターリング自身の結婚生活などが暴露され、これまで築き上げてきた地位が一気に奈落の底へと転落。

“リーグで最も呪われたチーム”と言われたクリッパーズだが、この音声がどれだけの影響を与えたのか、そして、チームは無事再建できるのかー。

『スター・ウォーズ:アコライト』

© 2024 Lucasfilm Ltd.

配信日:2024年6月5日(水)

エピソード数:全8話/初回2話一挙配信、以降毎週水曜1話ずつ配信

エピソード1『ファントム・メナス』の100年前、光の時代に、闇が生まれる―。

光瞬くジェダイの黄金期を舞台に、銀河に忍び寄る<ダークサイド>誕生の謎に迫るオリジナルドラマシリーズ。

多くのジェダイたちが教えを説き、平和に包まれた“光”の時代に、ある日突然、一人のジェダイが殺害される。

黒いマスクでナイフを振り回す彼女は一体何者か・・・。

色とりどりのライトセーバーが交錯する、壮大なハードアクション・スリラーが、いま始まる!

ジェダイ・マスター”ソル”の舞台裏を映した特別映像も!スター・ウォーズ オリジナルドラマシリーズ『アコライト』 ジェダイ・マスター”ソル”の舞台裏を映した特別映像も!スター・ウォーズ オリジナルドラマシリーズ『アコライト』 続きを見る

『9-1-1 LA救命最前線 シーズン7』

© 2024 20th Television

エピソード数:全10話/毎週水曜1話ずつ配信

指令室、レスキュー、警察など緊迫する最前線で活躍するヒーローたちの奮闘と日常を、圧倒的なスケールとリアリティで描く、全米メガヒットの一話完結レスキュー・アクション。

日常における小さな事件から、墜落事故など未曾有の事故まで、緊急通報ダイヤル“9-1-1”を受け取った指令室は警察・救急・消防と連携し、事件・事故を最前線で対処する。

一刻を争いながら人命を救う一方で、それぞれの登場人物たちが抱えるプライベートな悩みも。

仲間たちと手を取り合いながら、次第に成長する彼らの人間模様も必見です。

『終わってない!40代わたしのリスタート シーズン2』

© 2023 American Broadcasting Companies, Inc. All Rights Reserved.

配信日:2024年6月12日(水)

エピソード数:全10話/一挙配信

10年前に捨てた人生とキャリアを再スタートさせようと努力する、自他共に認めるダメ人間ネル・セラーノを主人公にしたコメディドラマ。

かつて売れっ子ジャーナリストだったネルは、婚約者のレストランを軌道に乗せるためにキャリアを中断。

2人の破局後、彼女は唯一の仕事である死亡記事を書く仕事に就くことになり・・・。

『STATION 19 シーズン7』

© 2018 American Broadcasting Companies. All rights reserved.

配信日:2024年6月19日(水)

エピソード数:全10話/一挙配信

大ヒット医療ドラマ「グレイズ・アナトミー」のスピンオフで、最前線で活躍する消防士たちの日常を描くレスキューアクション。

人命救助のために火災現場などの最前線で活躍するシアトルの消防署“ステーション 19”の消防士たちの日常を描く。

出世や恋愛など、彼らの様々な感情が交差するリアルなヒューマンドラマも描かれる人気シリーズ。

『ダイアン・フォン・ファステンバーグ:すべての女性のために』

配信日:2024年6月25日(火)

ファッションアイコンのダイアン・フォン・ファステンバーグの半生を描いたドキュメンタリー映画。

ヨーロッパにルーツを持ち、世界的なファッション界の大物になるまでの彼女の道のりをたどりながら、デザイナーの人生を前例のない形で紹介する。

比類なきダイアン・フォン・ファステンバーグのように、真剣さ、優雅さ、熱意を体現する女性はほとんどいない。

世界市民であり、ホロコーストの生存者の子供でもある彼女のストーリーと影響力は、世界中の人々にインスピレーションを与えてきた。

1974年に発表した自身のアイコンである「ラップドレス」は、彼女の人生を永遠に変えただけでなく、すべての女性の人生をも変えた。

女性たちは体型や経歴や地位に関わらず、このユニークな服を買うとたちまちファッショナブルになり、自信を持てるようになり――。

© 2024 Disney and its related entities

『トラッカー』

© 2024 20th Television. All rights reserved. © 2024 CBS Broadcasting Inc.

配信日:2024年6月26日(水)

エピソード数:全13話/一挙配信

サバイバリストが懸賞金を求めて放浪しながら、自身の家庭崩壊の危機にも立ち向かうアクションドラマ。

腕利きのサバイバリストであるコルター・ショーは報酬と引き換えに法執行機関や民間人を助けることで生計を立て、あらゆる謎を解き明かしながら、自身の家庭崩壊の危機にも立ち向かう。

『コードギアス 奪還のロゼ』

©SUNRISE/PROJECT G-ROZE Character Design ©2006-2024 CLAMP・ST

配信日:2024年6月21日(金)

『反逆』『復活』のその後を描く「コードギアス」シリーズの新作アニメーション『コードギアス 奪還のロゼ』がついに開幕。

新たな主人公、ロゼとアッシュ、2人の兄弟が繰り広げる”奪還”の物語が、新時代を切り開く!

光和7年、ネオ・ブリタニア帝国に占領された合衆国日本・旧ホッカイドウブロックに、「ナナシの傭兵」として知られる傭兵兄弟がいた。

非常に優れた運動能力とナイトメアフレームの高い操縦技術を持つ兄のアッシュ、頭脳明晰で情報収集、作戦指揮を担当している弟のロゼ。

シトゥンペバリアと呼ばれる難攻不落のエネルギー障壁により4年間、黒の騎士団の解放作戦を退けてきた第100代皇帝カリス・アル・ブリタニアと、彼に仕えるノーランドら皇帝直属の騎士アインベルク達は、再び世界を混乱へと陥れようとしていた。

依頼を受けたロゼとアッシュは、日本人レジスタンスの七煌星団と共に、皇サクヤ奪還のため、ネオ・ブリタニア帝国に立ち向かう。

『マクロスF』

© 2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT・MBS

配信日:2024年6月12日(水)

シリーズ初、2人の歌姫、シェリル・ノームとランカ・リーによる「ライオン」はシリーズ屈指の名曲の一つ。

『マクロスプラス』以来、再び参加した菅野よう子による「射手座 午後九時Don’t be late」、「星間飛行」など代表曲多数。

『劇場版マクロスF〜イツワリノウタヒメ〜』

© 2009 BIGWEST/MACROSS F PROJECT

配信日:2024年6月14日(金)

『マクロスF』を新たに再構築した劇場版2部作の前編。

CGで描かれた、冒頭の銀河の妖精シェリル・ノームによる「ユニバーサルバニー」のライブシーンは必見です。

『劇場版マクロスF〜サヨナラノツバサ〜』

© 2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT

配信日:2024年6月14日(金)

『マクロスF』を新たに再構築した劇場版2部作の後編。

「放課後オーバーフロウ」から「サヨナラノツバサ〜the end of triangle」までの決戦シーンのライブシーンとメカアクションの融合は、マクロスの真骨頂。

『劇場短編マクロスF 〜時の迷宮〜』

© 2021 BIGWEST/MACROSS F PROJECT

配信日:2024年6月14日(金)

『劇場版マクロスF〜サヨナラノツバサ〜』(2011年)以来、待望の完全新作短編ストーリー。

ランカは巨大遺跡の中で、行方不明のアルト、眠ったままのシェリルへの想いを馳せる。

菅野よう子プロデュースによる最新曲「時の迷宮」がふたたびフロンティアの世界へといざないます。

『マクロスFB7 オレノウタヲキケ!』

© 2012 BIGWEST/MACROSS FB7 PROJECT

配信日:2024年6月28日(金)

「マクロス」30周年記念作品。

節目にふさわしく『マクロス7』と『マクロスF』2大タイトルが融合。

『マクロス7』パートを再編集し、『マクロスF』パートを完全新作。

『マクロスF』のキャラクターたちにより、『マクロス7』を紹介していく、まったく新しいエンターテインメント作品です。

日本初独占配信を含む「ドナルドダック」のアニメーション作品や、『スター・ウォーズ:アコライト』など充実のラインナップ。

2024年6月に配信される、ディズニープラス注目作品の紹介でした☆

