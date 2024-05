『THE LAST OF US』シーズン2にジェフリー・ライト　ゲーム版で声を演じたアイザック再演

人気サバイバル・アクションゲームを基にしたドラマ『THE LAST OF US』のシーズン2に、ジェフリー・ライトが出演することがわかった。ゲーム版『The Last Us Part II』でアイザックの声を演じた彼は、同役を再演する。本作は、全世界で200部門以上のゲームアワードを受賞した同名サバイバル・アクションゲームをベースにした実写ドラマ。ゲームシリーズのクリエイティブ・ディレクター、ニール・ドラックマンとドラマ『チェルノブイリ』の脚本・製作総指揮を務めたクレイグ・メイジンの共同脚本により、感染症で文明が崩壊したアメリカを舞台に主人公ジョエル(ペドロ・パスカル)とエリー(ベラ・ラムジー)の過酷な旅を描く。

シーズン2には、主役のペドロとベラ、ガブリエル・ルナ、ルティナ・ウェスリーらが引き続き出演するほか、新たにアビー役でケイトリン・デヴァー、ディナ役でイザベラ・メルセードらが出演することが発表されている。Varietyによると、ジェフリーが演じるアイザックは、「ワシントン解放戦線の静かでパワフルなリーダー。自由を求めるが、敵との終わらぬ闘いから抜け出せずにいる」キャラクターだそうだ。ジェフリーは映画『アメリカン・フィクション』で、今年3月に開催された第96回アカデミー賞主演男優賞にノミネート。他にもダニエル・クレイグがボンドを演じた『007』シリーズで、フェリックス・ライターを演じたことで知られる。テレビの分野では、ドラマ『エンジェルス・イン・アメリカ』でエミー賞を獲得したほか、「ウエストワールド」シリーズで3度、声の出演を果たした『ホワット・イフ...?』で1度エミー賞候補となっている。