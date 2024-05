◆「超・乃木坂スター誕生!」円盤化第2弾決定

【モデルプレス=2024/05/27】乃木坂46・5期生が出演する日本テレビ系音楽バラエティー番組「超・乃木坂スター誕生!」(毎週月曜深夜0時59分〜)のBlu-ray BOX第2巻が、9月25日に発売されることが決定。歌唱衣装ver./スキッツ衣装ver.のビジュアル2種&PR映像も解禁された。国民的アイドル乃木坂46期待の新星・5期生メンバーが、昭和・平成の名曲をカバーして話題となった同番組。新シリーズでは名曲のパフォーマンスに加え、本格的なコントに初挑戦している。

◆商品詳細

◆DISC詳細

井上和が涙ながらに熱唱した難曲「猫」や、菅原咲月が愛を炸裂させた「シャボン玉」などのパフォーマンス全30曲に加え、川崎桜(※「崎」は正式には「たつさき」)がポジティブ過ぎるキャラクターに扮し話題となったリズムネタや先輩の3期生・4期生メンバーが「ノギザカスキッツ」で披露し好評だったスキット「かつ家」の復刻版など、5期生メンバーが本気で取り組んだスキットの数々を収録。さらに、昨年12月開催の「超・乃木坂スター誕生!LIVE」の裏側密着やスタジオを飛び出して、行き当たりばったりのロケに初挑戦したスペシャル回も収められている。さらに、歌・スキットそれぞれの舞台裏に密着したメイキングや惜しくも放送には入りきらなかった未公開映像に加え「超・乃木坂スター誕生!LIVE」の幕間だけで披露されたスキットも。レコードサイズにサイズアップしたブックレットには、番組のオフショットや、「超・乃木坂スター誕生!LIVE」のショットも満載となっている。シリーズ開始から1年半が経ち、さらに魅力を増した名曲パフォーマンスから、いつもと違う一面が見られるコントに、素顔が覗けるスペシャル回まで、5期生メンバーの輝きが詰まった永久保存版の内容に仕上がっている。(modelpress編集部)「超・乃木坂スター誕生!」第2巻 Blu-ray BOX 5枚組(本編2枚+特典3枚)収録時間:本編(#21〜#40)本編約450分+特典映像・特典【封入特典】・フォトブックレット 40P・オリジナル生写真ランダム6種封入(全22種)【映像特典】・メイキング映像(歌)・メイキング映像(スキット)・未公開映像・スタジオのメンバーリアクション全部見せます!・超・乃木坂スター誕生!LIVE 幕間スキット・超・乃木坂スター誕生!5期生の挑戦 #21〜#40DISC.1(#21〜#30) DISC.2(#31〜#40)#21『ウザむらい・奥田色之助』奥田が和装で初主演。世にはびこるウザい奴らをぶった斬る。オズワルド・伊藤俊介が五百城に名曲「私をたどる物語」を熱烈リクエスト。池田が「EVERYDAY AT THE BUS STOP」の英語詞に挑戦。一ノ瀬・井上・川崎・中西もチアダンスを披露。#22『帰らないで!あーや姫』池田・井上・川崎・中西が男装に初挑戦。イケメンすぎる姿で小川に求婚。スタジオ一同、思わず恋する乙女の顔に。即興モノボケで爆笑珍回答連発。井上が名曲「猫」に挑戦。感情表現が難しい曲を歌い上げ…涙。五百城・小川・冨里が「楓」を歌う。#23 今回は特別編。伝説のぶらり旅番組「乃木坂どこへ」が復活。5期生がオズワルドと行き当たりばったりロケを初体験。板橋の謎のマンションにアポなし訪問。ゲストと私服ファッションチェック&芸大生・池田がイラスト対決&即興ソングを披露。冨里が取材交渉に初挑戦。小川が満点食リポ。4期生の聖地を訪問。奥田・菅原が踊る&五百城の爆笑モノマネ&爆睡する一ノ瀬。素が出る移動車内ものぞき見。#24 今回も特別編。伝説のぶらり旅番組「乃木坂どこへ」復活。5期生がオズワルドと台本なしの行き当たりばったりロケ後半戦。2チームに分かれてボウリング対決。乃木坂No.1ボウラー小川、自信満々な菅原、運動オンチの中西の腕前は?色んな意味で奇跡が。名物パン屋で、もぐもぐタイム。メンバーが個性あふれるオリジナルパンを提案。果たしてその味は…??五百城が個性派な食レポを披露。#25 岡本が復帰。天使・ポリス・猫耳メイド…全員仮装ハロウィンSP。『マブいぜ! バブ美先生4』菅原がバブルギャグ全開。冨里の恋物語編。まさかの爆笑ハプニング勃発?令和平成アゲアゲソング。「ダンスホール」&「気分上々↑↑」を熱唱。川崎のサクラップも披露。#26『アルノママはマイペース』名バイプレイヤー中西アルノが待望の初主演。クセの強い暴走母を怪演。奥田・中西が切ないバラードの名曲「奏」を美しいハーモニーで歌い上げる。池田・一ノ瀬・小川が「虹」を熱唱。冨里の凄すぎるオフの過ごし方に一同驚愕。#27 仲良しコンビ「なおまお」のプライベートに密着。カメラ大好き冨里が親友・五百城を撮りまくる。セーラー服で都内の穴場公園、ガーリー衣装でおしゃれカフェ、部屋着でくつろぐ縁側。衣装、撮影場所、演出など冨里が完全プロデュース。撮影に興奮し過ぎて、まさかのトラブル発生?昨年のライブ舞台裏、ふたりの絆(秘)エピソードを披露。想い出曲の「Best Friend」熱唱しスタジオ涙。#28『バリバリ!千葉魂 第4話』岡本がコント初参戦。アメリカ帰りのヤンキーになって殴り込み。そして、刺客・一ノ瀬も小川を狙う。一ノ瀬・井上・小川・菅原が「好きすぎて バカみたい」を完コピ。奥田が、「なんでもないや」をソロ熱唱。推薦人・中西も興奮。#29 現役女子高生の同級生トリオ「さつまいろ」、五百城・奥田・菅原のプライベート鎌倉旅に密着。鎌倉でやりたい事を詰め込んだ青春を満喫。小町通ぶらり&絶品ご当地グルメに一同舌鼓。レンタル自転車で海岸沿いを疾走。由比ヶ浜で水遊び。陶芸でオリジナル陶器作りにも挑戦。花火ではしゃぐ。菅原「人と深く付き合わない」夜の江ノ島で友情トーク。自ら選曲した「宝物」を親友3人で熱唱し、号泣。#30『乃木坂亭あるの』中西がプロに本格指導受けて落語家役に初挑戦。アニソンSP。一ノ瀬・井上が難曲の「アイドル」に挑戦。五百城・池田・井上・小川・中西が5つ子コスプレで「五等分の気持ち」を熱唱。池田・奥田・菅原が「おジャ魔女カーニバル!!」を歌う。#31『美食家・うまいおき師匠』五百城のアノ名言が遂にコント化。奥田が完全プライベートで、冨里主演のMVを制作。音楽も奥田作詞作曲のオリジナル新曲。超力作にスタジオ一同感動。五百城・一ノ瀬・岡本・中西が、伝説ドラマの主題歌「NO MORE CRY」を熱唱。#32『ごきげん三姉妹2』あざとい一ノ瀬・キレる池田・ハイテンション冨里のクセ強姉妹。派手なデコラ子の親友も登場。年長仲良しコンビの池田・中西が難曲「おしゃかしゃま」を、陰な部分全開で熱唱。ダンスユニット「レッドソックス」が復活。一ノ瀬・井上・岡本・小川が「一緒に…」を披露。#33 サンタ衣装でクリスマスSP。『スイートキャンディー2』一ノ瀬・川崎・菅原が昭和ぶりぶりアイドルに。デキる上司・奥田&衝撃新展開。五百城・小川・川崎・冨里が「ぴったりしたいX’mas!」を歌い全力コール。初コンビの奥田・菅原が「DEAR…again」を歌う。5期生が欲しいプレゼントにオズワルド・伊藤がブチギレ?#34 ボカロ大好き井上が「絶対にハマる」ボカロ名曲を厳選。歌唱メンバー、衣装、パフォーマンスまで完全プロデュース。熱弁ボカロ講座も。一ノ瀬・小川・川崎・冨里が可愛さ全開ロボットダンス。「ダンスロボットダンス」を披露。井上・菅原・中西が音域の限界、超難曲の「ハウトゥー世界征服」に挑戦。全員で想いを1つに「Blessing」を熱唱。#35 SPゲストのさらば青春の光が登場。ノギザカスキッツで好評だった『かつ家』が復活。同級生、病弱彼女、幼稚園児が悩める男性に喝。 「ぶっちゃけはっちゃけ集会」第2弾。 あざとい奥田、五百城にブチギレ…? 生バンドにノッてメンバーに物申す。菅原が「寒い夜だから…」を熱唱。 小川・奥田のセクシーダンスにも注目。#36「超・乃木坂スター誕生! LIVE」舞台裏SP。 2023年12月に代々木第一体育館で2days・全3公演が開催され、約33000人を動員した「超・乃木坂スター誕生! LIVE」。乃木坂46・5期生は大観衆の前で昭和と平成のヒット曲を中心に39曲のカバー曲を披露。 LIVEは成功を収めた。そして、その舞台裏では様々な感動ドラマが。最年少・小川がステージ上でこぼした涙の理由は? 井上がリベンジする 「猫」のリハーサル中の苦悩とは。メンバー11人の絆も。#37 『さくラッキー』川崎がリズムネタに初挑戦。さくらはいつも超ポジティブ。クセになるリズム&相方・井上の演技にも注目。『ウザむらい・奥田色之助2』イケメン侍・奥田がカップルのウザい彼氏を痛快ぶった切り。オズワルド・畠中悠演じるウザ彼氏にメンバードン引き。五百城・井上が「冬のファンタジー」を歌う。 息ぴったりのハモリを披露。#38『さくラッキー』超ポジティブキャラがSNSでバズり、 川崎のクセになるリズムネタが早くも第2弾。ハロプロ好きな菅原が「シャボン玉」を一ノ瀬・井上・小川・中西と熱唱。小川からポロリ名言も? 奥田が泣き歌「たしかなこと」を歌い、スタジオ一同涙。5期生写真集裏話も公開。#39 バレンタイン特別企画。『あまいおき師匠』メンバーが自ら考案のあま〜い告白セリフを披露し、五百城がぶった切る? No.1ぶりっ子・一ノ瀬がダンサー井上と小川を従え、「I BELIEVE」をクールにキメる。 五百城・岡本・奥田・川崎・冨里が胸キュン青春映画の主題歌「君に届け」を熱唱。#40 5期生がコントに初挑戦した今シリーズ。全部で34作品、89ものキャラクターが誕生。その中から主演女優賞・助演女優賞・男優賞を選出して「乃木スタキャラデミー賞」を表彰。『千葉魂』『バブ美先生』『ウザむらい』…人気キャラ続々登場でスタジオ盛り上がり。 井上があのスキットで起こしていた奇跡&中西の振り切った衝撃キャラに赤面。全員でサンボマスターの「できっこないを やらなくちゃ」を熱唱。【Not Sponsored 記事】