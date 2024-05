ホットトイズの「ムービー・マスターピース」シリーズに、映画『ダークナイト』よりバットスーツ格納庫&ブルース・ウェイン(2.0版)が新たにラインナップだ。2.0版としてアップデートした本アイテムは、バットスーツとして格納できるバットマンのフィギュア、ブルース・ウェインのフィギュア、バットスーツ格納庫の豪華セットとなっている。

『ダークナイト』に登場するバットスーツ格納庫が、全高約37cm、幅約23cm、奥行き約14cmの迫力あふれる1/6スケールで立体化。扉を開くと幅約31cmまで広がり、開閉することで2通りのディスプレイを楽しむことが可能だ。

無機質な金属の質感など、細部に至るまで精密に再現し、重厚感あふれる仕上がり。豊富に付属しているバットマンならではの武器やアクセサリー類は、可動する扉や棚に収納できる。

THE DARK KNIGHT and all related characters and elements © & DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & © WBEI. (s24)

本体内部には随所にLEDを配置。リモコンによるON/OFF機能が付いているので、気軽にライトアップ機能を楽しめる。また、全高約31cm、30箇所以上が可動する、バットマンのフィギュアが付属。バットスーツとして格納することが可能だ。

マスクは2種が付いており、1つ目は格納時に使用する空のマスク。2つ目は新規開発となる、マスクを被ったバットマンのヘッドだ。バットマンのヘッドは眼球可動ギミックを搭載し、自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。さらに、フィギュアに本セットのブルース・ウェインのヘッドと付属の襟を取り付け、マスクを脱いだ姿にすることもできる。

新たにデザインされたバットスーツは、より劇中に忠実にアップデート。布を使用したマント、メタリックゴールドのユーティリティ・ベルトなど、質感やディテールにこだわり精巧に再現している。多彩な差し替え用ハンドパーツと武器やアクセサリーを組み合わせることで、さまざまな劇中シーンを演出可能だ。

THE DARK KNIGHT and all related characters and elements © & DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & © WBEI. (s24)

ブルース・ウェインは、全高約30cm、30箇所以上が可動する、ハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。新規開発となる、演じる俳優クリスチャン・ベールの肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。髪型や顔の皺、皮膚の質感などを再現すべく、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。

ストライプ柄のビジネススーツや、左手につけた腕時計など、細部に至るまでこだわり抜き、質感に至るまで精巧な仕上がりだ。バットマンのフィギュアにも使用できる、作品のロゴがデザインされた特別仕様の台座が付いてくるぞ。

※格納庫のライトアップ機能にはUSB-Cを使用します。

商品概要 THE DARK KNIGHT and all related characters and elements © & DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & © WBEI. (s24) 発売:2025年6月発売予定 定価:98,000円(税込)/トイサピエンス予約価格:88,000円(税込) 製品サイズ:バットスーツ格納庫:高さ約37cm×幅約23~31cm×奥行き約14cm、ブルース・ウェイン:高さ約30cm、バットマン:高さ約31cm 可動ポイント:ブルース・ウェイン/バットマン:30箇所 付属品(武器):グラップネル・ガン(×3)、粘着性ボム・ガン(×5)、バットラング(×8)、ベルト取り付け用バットラング(×3)、小型爆弾(×4)、発煙手榴弾(×2)、スパイク(×6)、ヌンチャク、小型電動ノコギリ、カッター 付属品(アクセサリー):格納庫:ユーティリティ・ベルト(×2)、ユーティリティ・ベルト用ポーチ(×15)、ガン・ホルダー、グラップネル・ガン用クリップ(×5)、ワイヤー付き大型フック、フック(×4)、弾薬セット(×4)、解毒剤注射器、ドリル、ドリルビットセット、チューブ型ツール、ミニ・キャニスター(×14)バットマン:差し替え用ヘッド、素顔ヘッド用襟、差し替え用ハンドパーツ(×6)ブルース・ウェイン:特製台座 スペシャル機能:バットスーツ格納庫:ライトアップ機能、ブルース・ウェイン/バットマン:眼球可動ギミック 取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストアほか

The post first appeared on .