【「灼熱カバディ」全話無料公開】5月28日0時~7月末頃 実施予定

武蔵野創氏のマンガ「灼熱カバディ」がまもなく完結を迎える。完結を記念して、5月28日0時より最終回が掲載される7月末頃まで、「マンガワン」と「裏サンデー」にて「灼熱カバディ」の全話無料公開が実施される。

「灼熱カバディ」は、“走る格闘技”と称されるチームスポーツ競技「カバディ」を題材にしたマンガで、2015年7月に小学館のマンガアプリ「マンガワン」とWEBサイト「裏サンデー」で連載を開始。テレビアニメ化や舞台化も果たしている。

全話無料公開だけでなく、6月上旬には「マンガワン」で「読者投票企画」の実施も予定されている。

【著者・武蔵野創氏からのメッセージ】

