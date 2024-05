Netflixのドラマシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で知られるミリー・ボビー・ブラウンが、ジョン・ボン・ジョヴィの息子として知られる恋人ジェイク・ボン・ジョヴィと極秘結婚したようだ。現地時間5月24日付けのUS Sunによると、2人はこの前の週にアメリカ国内で極秘挙式を行ったそう。式にはジェイクの父親ジョン・ボン・ジョヴィや、ミリーの両親が出席したそう。

「この夏にアメリカでもっと大きなセレモニーを計画していますが、2人は現在、手続きを終えて法的に夫婦です」。「式は派手なものではなく、近しい家族の前で誓いを交わす、とてもロマンティックなものでした」と関係者がコメントしたそうだ。なおPageSixでは、夏に控える結婚式は、イタリアで行われると報じている。また同日には、米ニューヨーク州ハンプトンズで、結婚指輪を身に着けた2人の姿も目撃されている。この日、白いTシャツとクリーム色のパンツを纏い、ルイ・ヴィトンのトートバッグを肩にかけたミリーと、白いTシャツとカーゴジャケット、ブルーデニム姿のジェイクは、ショッピングを楽しんでいた模様。帰りにベビーブルーのコンバーチブルに乗り込むと、パパラッチからの結婚おめでとう! の掛け声に対し、ミリーが「ありがとう」と答え、両手でピースサイン。ジェイクもサムズアップを見せており、2人とも喜びに満ちていたようだ。現在20歳のミリーと、22歳のジェイクの交際が明らかになったのは2021年6月。ジェイクがインスタグラムにミリーとドライブ中の2ショットを公開し、「親友 <3」とハートを意味する絵文字を添えてコメント。その後の11月、ミリーがイギリス・ロンドンにある巨大観覧車ロンドン・アイで撮影したキスショットを投稿し、正式にインスタグラムデビューを果たした。以来順調交際が伝えられていたが、昨年4月、ミリーがインスタグラムを更新し、ビーチでジェイクからバックハグされる笑顔の2ショットを公開。テイラー・スウィフトの楽曲「Lover」の歌詞を引用して「I’ve loved you three summers now, honey, I want ’m all(あなたを愛してから三つ目の夏が過ぎたわ なのにすべてが欲しいのよ)」と綴り、婚約を明らかにしていた。