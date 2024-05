『NCIS』『クリミナル・マインド』出演のジョニー・ワクター死去…窃盗犯に射殺される

全米最長寿のソープオペラ(昼ドラ)としてギネス世界記録に認定されている米ABCの『ジェネラル・ホスピタル』ほか、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』や『クリミナル・マインド FBI行動分析課』などの大ヒットシリーズにも出演した俳優ジョニー・ワクターが窃盗犯に撃たれて亡くなった。37歳だった。

TMZの報道によると、現地時間5月26日(土)、米ロサンゼルスのダウンタウンで、ジョニーは自分の車から触媒コンバーター(ガス浄化装置)を盗もうとしている三人の男を発見。

ジョニーの母親スカーレットによると、彼は容疑者らと戦おうとも止めようともしなかったが、彼らが現場から逃走する前に撃たれたという。ロサンゼルス市警によると、午前3時過ぎに当局が現場に到着。ジョニーは病院に運ばれたものの、搬送先で死亡が確認された。警察は容疑者の特徴を公表しておらず、捜査は継続中。

ジョニーのタレント・エージェントは、事件の翌日に以下のように声明を発表した。

「ジョニー・ワクターはスペクタクルな人間でした。才能豊かな俳優であっただけでなく、誰にとっても模範となるような人でした。勤勉さ、粘り強さ、決して諦めない姿勢。困難な職業における山あり谷ありの中で、彼は常にめげずにベストを尽くそうと努力し続けました。彼は、10年以上一緒に過ごした私たちの心に大きな穴を残すでしょう」

ジョニーはテレビ界で豊富なキャリアを持ち、特に『ジェネラル・ホスピタル』で2020年〜2022年に164話にわたって演じたブランド・コービン役で広く知られている。そのほかには、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(シーズン16第12話)、『クリミナル・マインド FBI行動分析課』(シーズン12第17話)、『ウエストワールド』(シーズン3第7〜8話)、『The OA』(シーズン2第1話)、『Station 19』(シーズン6第10話)など、さまざまな人気シリーズにゲスト出演。

『ジェネラル・ホスピタル』で共演したパリー・シェンは、X(旧Twitter)にてジョニーとの思い出を共有。

「ジョニー・ワクターは本当に美しい魂を持っていた。とても才能があったよ。このプロモクリップを見ればわかるように、彼はいつも何事にも積極的だし、最高に面白いんだ。健康そのものだったけど、アイスクリームが大好きで、僕と同じようにジャンクなものばかり食べていたんだ」と綴った。

Johnny Wactor was a beautiful, beautiful soul. So talented. As you can see from the promo clip, always up for anything. Funny as all heck. Fit as all hell but also loved ice cream and ate all the junk I did as well.

We all were cheated of many years with him. pic.twitter.com/Ca03hAKA4z

- Parry Shen (@parryshen) May 27, 2024