SHINee、オンユの復帰やジョンヒョンさんへの思いに涙…デビュー16周年も変わらぬ絆「5人を愛してる」

「SHINeeはこれからです。これからも僕たち5人をたくさん愛してください」26日、仁川(インチョン)インスパイアアリーナにて、SHINeeの単独コンサート「SHINee WORLD VI PERFECT ILLUMINATION : SHINee'S BACK」が開催された。24〜26日まで3日間にわたって行われた今回のコンサートは、SHINeeが昨年6月にソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで開催した6度目の単独コンサートのアンコール公演だ。

これに先立って彼らは、KSPO DOMEを皮切りに、埼玉、大阪、名古屋、東京など日本4都市でのアリーナツアー、東京ドーム公演、シンガポールおよび香港などでのアジアツアーを全席完売させた。今回のアンコールコンサートのチケットもわずか5分で完売となり、SHINeeの絶大なチケットパワーを証明。彼らは熱い声援に後押しされ、視野制限席まで追加オープンし、再び完売を記録した。約200分間の公演時間は、観客を魅了するパフォーマンスとライブで盛り上がりを見せた。メンバーたちは「声が裏返っても、足がつっても、脱水症状になっても、お腹が空いても、もう明日が来ないという思いで一生懸命に頑張るので、最後まで見守ってください。最終日なので、皆さんと最後まで燃え尽きて、良い公演を作りたいです」と意気込みを語り、高難度のダンスを全力で踊って、声を張り上げて歌い、SHINeeらしい品格のあるステージを披露した。特に「Don't Call Me」のステージの途中、情熱的なライブパフォーマンスを繰り広げてマイクが壊れたキーは「(コンサートの)練習の時、Apple Watchがずっと危険を知らせていました。心拍数が急に上がるので、無理をしないようにと教えてくれました」と明かした。SHINeeは、6度目の単独コンサートに東京ドーム公演のセットリストを加えて再構成し、さらに充実したセットリストを組んだだけでなく、アップグレードされた東京ドーム公演のステージ装置をもとに多彩な演出を披露。グループのアイデンティティである“光”を、今回のコンサートのメインサブタイトル「PERFECT ILLUMINATION」に込めて活用した立体的なステージを演出し、公演の完成度を高めた。その中でもスロープとして活用した横3.5m、縦10mの空中ステージ、横12m、縦6mのムービングステージをベースにした張出ステージでは、スタンディング席だけでなく、2階、3階席の観客とも近くでコミュニケーションをとることができ、ファンの歓呼を呼んだ。SHINeeと長年タッグを組んできたSMエンターテインメントのパフォーマンスディレクターであるファン・サンフンが今回のコンサートの演出を担当し、抜群の相乗効果を発揮した。セットリストでは、輝くSHINeeの過去と現在、そして変わらず輝き続ける未来を垣間見ることができた。「Clue」と「Sherlock(Clue + Note)」をマッシュアップしたステージでこの日の公演の幕を開けた彼らは、「Lucifer」「Stranger」「Satellite」「Identity」「Dream Girl」「Like it」「Good Evening」「Don't Call Me」「Body Rhythm」「JUICE」「Ring Ding Dong」を披露。他にも「Everybody」「View」「The Feeling」「Replay」「Love like Oxygen」「Aside」「Diamond Sky」「Colors Of The Season」「An Encore」「HARD」「Hitchhiking」「Runaway」「1 of 1」などを熱唱した。タイトル曲だけでなく、収録曲もヒットさせたグループらしく、公演を通して客席からは大きな大合唱が沸き起こった。観客はエメラルド色の公式ペンライトを激しく振って、会場が割れんばかりの歓声と拍手で応援した。今回のコンサートに先立ち、24日の公演を観覧したあるファンは、会社の有給申請の理由を「定期後援している団体の成果報告会のため」と書いて提出したと明かし、話題を集めた。SHINeeは公演2日目である25日のコンサート終了後に行われたデビュー16周年記念生配信で「あるファンの方が有給の申請理由をこのように書いたのを見て本当に笑った。その通りだ。“応援している団体の成果報告会”(笑)。僕たちは成果報告をしている。このようなファンのセンスに驚いた」と話した。