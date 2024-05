大分県代表を決定！2024ミス・アース・ジャパン大分大会

MIX JUICEとミス・アース・ジャパン大分大会実行委員会は、「2024ミス・アース・ジャパン大分大会」を2024年6月23日(日)に開催することを発表しました。

2024ミス・アース・ジャパン大分大会

大分大会ポスター

開催日時 :2024年6月23日(日) 16:00開場 16:30開演

開催場所 :大分県中津市東本町1 ヴィラルーチェ

チケット :入場・投票チケット 5,000円/ライブ配信 1,500円

メインスポンサー:サンエイデンタル、別大興産、アカネ建設工業、栄都

審査員・トレーナー、そしてライブ配信、来場の皆様で大分県代表を決める大会です。

ミス・アース・ジャパン大分大会のファイナリストたちは、ビューティートレーニングを重ね、大分県のPR・地球環境問題について積極的に取り組むオピニオンリーダーとなるべく、頑張ってきました。

切磋琢磨してきたファイナリスト達が、感動のステージをお届けします。

チケットは、下記の問い合わせ先もしくはURLから購入可能です。

■チケット購入に関するお問い合わせ先

ミス・アース・ジャパン大分大会実行委員会

〒871-0027 大分県中津市大字上宮永395番地 MIX JUICE

担当 : 中村・前田

TEL : 0979-64-6100

E-mail :

info@mix-juice.co.jp

もしくは

oita@mej-ap.org

チケット販売URL:

https://mix-juice.zaiko.io/item/363989

