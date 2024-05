日本野球機構は27日、都内で「日本生命セ・パ交流戦」開幕記者会見(30日開幕)を行った。

【写真を見る】セ・パ交流戦、開幕会見に3年連続で出席の里崎智也氏「交流戦が一年で一番有名になれるチャンス」

19回目を迎えた「セ・パ交流戦」。3年連続で開幕会見にゲストとして出席した里崎智也氏(48)は冒頭、「連続で来すぎたら、呼ばれないときにショックがでかくなる」といい、それでも「10年連続」を目指すと会見場を和ませた。

元ロッテで2006年のWBCでは正捕手として日本を世界一に導いた里崎は、自身の現役時代を振り返り「2005年当時はパーリーグもメディアはそこまで扱ってくれるわけではなかったので、交流戦が一年で一番有名になれるチャンスだった」。「特に巨人戦。合言葉は『本気を出すのは7時から』テレビ中継のある7時になったら頑張る。それで頑張って開幕してから9連勝くらいしました」と会場の笑いを誘った。

会見に出席した里崎の後輩にあたる佐藤都志也(26、ロッテ)は、開幕戦を行う神宮を「僕の野球人生において大きなところ」と話し、「プレーするのは本当に楽しみ、明日から頑張りたい」と胸を躍らせた。

支配下登録されて初めての交流戦を迎える川村友斗(24、ソフトバンク)はファームと1軍の違いについて問われ「新幹線が普通車からグリーン車になる」と会場を沸かせた。すかさず司会者から「プレー面でありますか?」と突っ込まれ「1軍のピッチャーは球も速いし変化球もいいので、そこを感じています」と笑顔を見せた。

■交流戦開幕カード(5月28日)

巨人 vs ソフトバンク(東京ドーム)

ヤクルト vs ロッテ(神宮)

DeNA vs 楽天(横浜)

中日 vs 西武(バンテリンドーム)

阪神 vs 日本ハム(甲子園)

広島 vs オリックス(マツダスタジアム)