はりま電力は、低圧の電気を利用のお客様向けに、実質的に再生可能エネルギー由来の電気料金プランをシンプルな料金体系で実現した「シンプル電灯ECOプラン」の販売を2024年6月より開始します。

はりま電力「シンプル電灯ECOプラン」

はりま電力株式会社〜暮らしを明るく照らす〜

はりま電力は、低圧の電気を利用のお客様向けに、実質的に再生可能エネルギー由来の電気料金プランをシンプルな料金体系で実現した「シンプル電灯ECOプラン」の販売を2024年6月より開始!

本プランは、同社が調達する電源に再生可能エネルギー指定の非化石証書の持つ環境価値を組み合わせ、再生可能エネルギー比率実質100%かつCO2排出量実質ゼロの電気をお届けするものです。

■本サービス開始の背景

2015年に「パリ協定」が採択されたことを受け、世界的に脱炭素化への流れが加速しており、私たちの日常生活においてもSDGsやカーボンニュートラルへの達成に向けた取り組みが広がるようになりました。

同社では電気の販売に加え、固定買取制度を終えたFIT電源の買い取りを積極的に行うなど再生可能エネルギーの確保に向けて取り組んでいます。

さらに、地域の皆さまと共に脱炭素社会の実現への第一歩を踏み出したいとの想いから、実質的に再生可能エネルギー由来の電気料金プランの販売を開始する事としました。

■本サービスの特徴

・再生可能エネルギー比率実質100%、CO2排出量実質ゼロで環境問題に貢献!

・1kWhにつき24円(税込)のシンプルで分かりやすい料金体系!

・提携先LPガス会社とのセット割引でさらに3%お得に!

※詳細につきましては、添付のPDFファイルを確認してください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 再生可能エネルギー比率実質100%!はりま電力「シンプル電灯ECOプラン」 appeared first on Dtimes.