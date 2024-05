レイザーラモンも登場！上毛新聞マイホームプラザ「初夏のトキメキ　おうちフェス」

総合住宅展示場 上毛新聞マイホームプラザでは、群馬県で新築をお考えの皆さんにお届けする6月のイベント「初夏のトキメキ おうちフェス」を2024年6月1日(土)・2日(日)・8(土)・9(日)の4日程で開催します。

上毛新聞マイホームプラザ「初夏のトキメキ おうちフェス」

6月イベントバナー

全体イベント日程:6月1日(土)・2日(日)・8(土)・9(日) 10時〜17時

・よしおかパーク

(北群馬郡吉岡町大久保550-1)

・前橋みなみ

(前橋市鶴光路町765)

・高崎

(高崎市並榎町41-1)

・TAKASAKI HOUSE COLLECTION

(高崎市栄町22-34)

・太田Fun Lab

(太田市飯塚町600-1)

※県内5会場

レイザーラモンお笑いライブ日程:

6月2日(日)

10時30分〜 高崎会場

14時00分〜 よしおかパーク

レイザーラモン

人気アニメのキャラクターショーや迫力の戦隊ショーを各会場で行うほか、2日(日)には高崎会場・よしおかパークの2会場に、それぞれピン芸人として大活躍中のレイザーラモンがコンビで登場!さらに抽選でサイン色紙をプレゼント。

レイザーラモンのおたけびが群馬に響きます!新築のヒントとエンタメが同時に提供されます。

その他イベント盛りだくさんです。

