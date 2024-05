6月6日(木)のグランドオープンまでいよいよあと10日となった、東京ディズニーシー®8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」。

その前日、6月5日(水)の夜に、開業前夜配信イベント「THEFANTASYBEGINS」が実施されます!

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」開業前夜配信イベント「THE FANTASY BEGINS」

「THE FANTASY BEGINS」はファンタジースプリングスを舞台に、東京ディズニーリゾート内では初となるドローン1,000機による演出や、ディズニーの仲間たちやキャストの出演を組み合わせた一夜限りのライブ配信イベントです。

※一部演出は事前撮影したものとなります

このイベントを通してゲストの皆様の中にあるファンタジーが目を覚まし、ファンタジースプリングスでの新たな物語が始まります。

そんな特別な瞬間をお祝いするため、東京ディズニーリゾート公式SNSにてライブ配信を行うほか、当日、フジテレビ系「奇跡体験!アンビリバボー」番組内では、東京ディズニーリゾート特集も放送し、本イベントのライブ中継を実施する予定です。

「THE FANTASY BEGINS」地上波テレビ番組での中継詳細

6月5日(水)午後7時より

フジテレビ系「奇跡体験!アンビリバボー」にて、ファンタジースプリングスのオープンを記念した東京ディズニーリゾート特集を放送予定。

「THE FANTASY BEGINS」は午後8時30分頃、上記番組内にて放送されます。

ファンタジースプリングスの壮大な世界を体感できる「THE FANTASY BEGINS」がいまから楽しみですね!

本イベントは配信のみのため、東京ディズニーリゾート内で鑑賞いただく場所はございません

※公道および他施設でのご鑑賞はお控えください

※荒天の場合は、プログラムの内容を変更する可能性があります

