EVNNE、3rdミニアルバム「RIDE or DIE」スケジュールを公開…様々なコンテンツを予告

EVNNEがカムバックのカウントダウンに突入した。彼らは27日、公式SNSを通じて本格的なカムバックを予告し、3rdミニアルバム「RIDE or DIE」のスケジュールを公開した。公開されたスケジュールイメージには、EVNNEを象徴する様々な小道具が置かれており、感覚的な雰囲気と共に意味深なメッセージを暗示し、好奇心をそそる。彼らは28日から6月7日まで披露するコンセプトフォトをはじめ、トラックリスト、ミュージックビデオ予告映像、トラックスポイラーなどを順次公開する予定であり、カムバックの雰囲気を盛り上げる。

6月17日のカムバック当日には、アルバム発売と共にミュージックビデオの公開、そしてカムバックショーケースまで豊富なコンテンツが用意されており、ファンの期待を高めている。EVNNEのカムバックは、今年1月の2ndミニアルバム「Un:SEEN」の人気と活躍に後押しされ、約5ヶ月ぶりの超高速カムバックとなった。音楽配信チャートのリアルタイム1位と音楽番組1位をはじめ、韓国、香港、シンガポール、台湾、タイ、日本で初のアジアツアーを開催するなど、人気を伸ばしている。EVNNEは今回のニューアルバムで、ステージからビジュアルまでユニークなチームカラーを豊かに表現する予定だ。3rdミニアルバム「RIDE or DIE」を通じて、「最後まで共に歩む仲」という決然とした意志を込め、一段とアップグレードされた音楽的スペクトルを予告している。また、EVNNEは人気に後押しされ、「2024 EVNNE SHOW [K] ASE TOUR 'RIDE WITH EVNNE' IN AMERICAS」というタイトルで、8月7日にカナダ・モントリオール、8月8日にアメリカ・シカゴ、8月11日にアメリカ・ニューヨーク、8月13日にアメリカ・アトランタ、8月16日にプエルトリコ・サンフアン、8月18日にアメリカ・フォートワース、8月22日にメキシコ・メキシコシティ、8月24日にアメリカ・ロサンゼルスでツアーを開催する。