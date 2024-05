WayV、5thミニアルバム「Give Me That」で様々な愛の感情を表現…予告イメージも公開

WayVが様々な愛の感情を表現する。5thミニアルバム「Give Me That」に収録された韓国語曲「She A Wolf」は、ヒップホップリズムに豊かな和声が調和し、多彩なサウンドを演出したヒップホップダンスナンバーだ。夢の中へ導くようなイントロと、再び夢から目を覚ますようなアウトロ構成が曲の没入感を高め、不思議な魅力と孤独な雰囲気を持っている相手を狼に例え、取り返しのつかないようにハマっていく危険な状態を表現した歌詞が印象的だ。

さらに、相手に対する渇望と夢で見た未来のように僕たちはお互いに繋がる縁だという確信を表現したヒップホップダンス曲「Might As Well」、恋人の嫉妬を慰めるために心からのメッセージを伝えるR&B曲「Don't Get Mad」、月光の下で楽しむ愛する人とのドライブを期待しながら、ときめく気持ちをロマンチックに描いたR&Bポップ曲「New Ride (浪漫公路)」なども収録される。先立って、WayVはAR(拡張現実)を活用した参加型プロモーションウェブサイトをオープンし、今回のアルバムの雰囲気がうかがえるムードサンプラー、変わった音楽の世界を盛り込んだハイライトメドレーを披露した。それに続き本日(27日)、公式SNSを通じて夢幻的な自然を背景にクールでファッショナブルなメンバーたちの姿が加わって、妙な雰囲気を醸し出す予告イメージが公開され、カムバックに対する好奇心を刺激している。5thミニアルバム「Give Me That」は同名のタイトル曲の韓国語・中国語バージョンを含めた計6曲で構成され、6月3日午後6時に音楽配信サイトを通じて発売される。