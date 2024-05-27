

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44656.22 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42195.23 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41853.09 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40875.70 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

39898.30 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39886.37 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39734.24 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39368.65 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39196.54 均衡表雲上限(日足)

38920.91 13週移動平均線



38900.02 ★日経平均株価27日終値



38886.39 均衡表転換線(日足)

38880.51 6日移動平均線

38850.93 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38828.79 75日移動平均線

38715.14 均衡表転換線(週足)

38471.19 均衡表雲下限(日足)

38333.22 25日移動平均線

38085.11 均衡表基準線(日足)

37943.52 ボリンジャー:-1σ(13週)

37815.50 ボリンジャー:-1σ(25日)

37297.78 ボリンジャー:-2σ(25日)

37273.25 26週移動平均線

36966.13 ボリンジャー:-2σ(13週)

36780.07 ボリンジャー:-3σ(25日)

36646.57 均衡表基準線(週足)

35988.74 ボリンジャー:-3σ(13週)

35168.97 200日移動平均線

34812.26 ボリンジャー:-1σ(26週)

32351.27 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

29890.28 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 57.62(前日54.64)

ST.Slow(9日) 58.30(前日59.73)



ST.Fast(13週) 46.96(前日41.82)

ST.Slow(13週) 43.77(前日41.72)



［2024年5月27日］



株探ニュース

