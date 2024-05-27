　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44656.22　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42195.23　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41853.09　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40875.70　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
39898.30　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39886.37　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39734.24　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39368.65　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39196.54　　均衡表雲上限(日足)
38920.91　　13週移動平均線

38900.02　　★日経平均株価27日終値

38886.39　　均衡表転換線(日足)
38880.51　　6日移動平均線
38850.93　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38828.79　　75日移動平均線
38715.14　　均衡表転換線(週足)
38471.19　　均衡表雲下限(日足)
38333.22　　25日移動平均線
38085.11　　均衡表基準線(日足)
37943.52　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37815.50　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37297.78　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37273.25　　26週移動平均線
36966.13　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36780.07　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36646.57　　均衡表基準線(週足)
35988.74　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35168.97　　200日移動平均線
34812.26　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32351.27　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
29890.28　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　57.62(前日54.64)
ST.Slow(9日)　　58.30(前日59.73)

ST.Fast(13週)　 46.96(前日41.82)
ST.Slow(13週)　 43.77(前日41.72)

［2024年5月27日］

株探ニュース