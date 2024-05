亀田製菓が手掛ける、発売から48年のロングセラー商品「ハッピーターン」

そんな「ハッピーターン」が、5月29日の「幸福の日」にちなみ、京浜急行電鉄が運行する「京急イエローハッピートレイン」を「ハッピーターン」仕様にジャック!

2024年5月27日(月)より「ハッピーターン」のフルラッピング車両『ハッピーターントレイン』が、期間限定で運行されています☆

京浜急行電鉄 京急イエローハッピートレイン「ハッピーターン」フルラッピング車両『ハッピーターントレイン』

運行期間:2024年5月27日(月)〜8月18日(日)

運行エリア:京急線(大師線を除く)〜都心方面(都営浅草線・京成線・北総線に乗り入れ)

運行予定:運行予定については、日によって運転区間が異なるため、前日の14時以降、京急電鉄公式HPを確認ください

※検査等の関係で運行しない日があります

1976年に「幸せ(ハッピー)が戻って来る(ターン)ように」という願いを込めて誕生し、発売以来48年にわたって幅広い世代の方にハッピーを届けてきた米菓「ハッピーターン」

また、京急電鉄の「京急イエローハッピートレイン」は、沿線にも幸せを広めたいとの思いから、2014年より「沿線に幸せを運ぶ電車」として運行を開始し、利用される方から「幸せの黄色い電車」と呼ばれています。

亀田製菓と京浜急行電鉄が掲げる「幸せにしたい」という想いが一致していることから、5月29日の「幸福の日」に合わせ『ハッピーターントレイン』の運行が決定!

乗車される方や見かけた方々が、何気ない日常の中にある小さな幸せに気づくきっかけを作ってくれる車両です。

『ハッピーターントレイン』外装ラッピング

幸せをイメージした「黄色」で塗装された、全8両編成の『ハッピーターントレイン』

外装には「ハッピーターン」と「ハッピーターン スパイス」の商品パッケージや、「ハッピーターン」のマスコットキャラクターである「ターン王子」のデザインなどが装飾されます。

『ハッピーターントレイン』内装ラッピング

『ハッピーターントレイン』運行を前に、2024年4月にハッピーターン公式Xアカウントで実施されたSNSキャンペーン「ハッピーみーっけ!キャンペーン」

キャンペーンでは、何気ない日常の”ハッピーエピソード”が募集されました。

キャンペーンには1,000人以上の方からの応募がありました。

内装ラッピングには、キャンペーンで集まった一部の投稿を電車内広告に採用。

その中から「思い返せばそんなハッピーもあるね」というエピソードを選定し、窓上・ドア横の車内広告として掲載しています。

さらに車内には、実物の「ハッピーターン」をイメージした「巨大ハッピーターン」の中吊り広告を掲出。

ハッピーターン一色の幸せな世界観に包まれる内装が施されています。

日常の中から見つけた“幸せ”に焦点を当てた車内広告や「ハッピーターン」のフルラッピングが楽しめる、幸せを運ぶ黄色い電車。

京急線〜都心方面にて2024年5月27日より期間限定で運行が開始される『ハッピーターントレイン』の紹介でした☆

