クリスピー・クリーム・ドーナツから、6月16日(日)の父の日に向けたボックス「パパ ボックス (6個)」が登場!

感謝の気持ちを笑顔で伝える「キャラメル スマイル カスタード」と「ストロベリー フラワー」、そしてコーヒーと相性の良い人気の定番ドーナツをセットにした限定ボックスです☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「パパ ボックス (6個)」

販売期間:2024年5月29日(水)〜6月16日(日)

価格:1,490円(税込)、イートイン 1,518円(税込)

※2セット購入の場合はさらにお得な2,700円(税込)、イートイン 2,750円(税込)

クリスピー・クリーム・ドーナツから、感謝の気持ちをお父さんに届けられる、父の日に向けた商品が登場。

「パパ ボックス(6個)」は、父の日に向けて期間限定で販売される「キャラメル スマイル カスタード」と、赤い花をイメージした「ストロベリー フラワー」、コーヒーと相性の良い人気の定番ドーナツをセットにした父の日限定ボックスです。

人気No.1の「オリジナル・グレーズド」とほんのりビターなチョコをコーティングした「サマー チョコ グレーズド」、カリッとしたアーモンドが香ばしい「キャラメル アーモンド クランチ」をアソート。

父の日の贈り物にぴったりのボックスです。

キャラメル スマイル カスタード

価格:291円(税込)、イートイン 297円(税込)

販売期間:2024年5月29日(水)〜6月16日(日)

「キャラメル スマイル カスタード」は、感謝の気持ちを笑顔で伝えるドーナツです。

卵の風味を感じる濃厚なカスタードクリームを詰めた生地に、香ばしいキャラメルコーティングを重ね、ビターチョコで優しい笑顔を描いています。

トッピングのアーモンドクランチでチャーミングなヘアスタイルを表現し、見た目と味わいにアクセントを加えています。

ストロベリー フラワー

価格:270円(税込)、イートイン 275円(税込)

販売期間:2024年4月17日(水)〜6月16日(日)

ふわふわの生地に甘酸っぱいストロベリーチョコをコーティングし、ストロベリーピューレ入りのジューシーなナパージュを重ねた爽やかなドーナツです。

ミルキーなホワイトチョコで一輪の花を描き、華やかに仕上げています。

感謝の気持ちを笑顔で伝える「キャラメル スマイル カスタード」や、コーヒーと相性抜群の定番人気ドーナツを詰めた、父の日向けセット。

2024年5月29日(水)よりクリスピー・クリーム・ドーナツにて販売される「パパ ボックス (6個)」の紹介でした☆

レアチーズケーキ、ティラミス、チーズタルトの味わいを表現!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Cheerful Cheese!」 レアチーズケーキ、ティラミス、チーズタルトの味わいを表現!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Cheerful Cheese!」 続きを見る

リリコイ&パイナップル・グァバ&ピーチ味の炭酸ドリンク!クリスピー・クリーム・ドーナツ「ジェリー in ソーダ」 リリコイ&パイナップル・グァバ&ピーチ味の炭酸ドリンク!クリスピー・クリーム・ドーナツ「ジェリー in ソーダ」 続きを見る

※店舗により価格が異なる場合があります

※店舗により取扱商品が異なる場合があります

※なくなり次第終了となります

※販売方法は予告なく変更となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post かわいい笑顔のドーナツを詰めた父の日限定セット!クリスピー・クリーム・ドーナツ「パパ ボックス (6個)」 appeared first on Dtimes.