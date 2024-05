【「ヤニねこ」161mg】5月27日 公開

にゃんにゃんファクトリーはヤンマガWebにて、「ヤニねこ」最新話161mgを5月27日に公開した。

今回はきゅうりを見ると飛び上がるねこの生態につながる「あるある」を描く。様々な長いものに驚くヤニねこだが……?

