明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：３０ 日・１０年物クライメートトランジション利付国債の入札

１０：３０ 豪・小売売上高

１４：００ 日・基調的なインフレ率を捕捉するための指標

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※米・２年物国債入札

※米・５年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ブルーミーム<4069>

※東証グロース上場：学びエイド<184A>



出所：MINKABU PRESS