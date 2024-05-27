明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：３０ 日・１０年物クライメートトランジション利付国債の入札
１０：３０ 豪・小売売上高
１４：００ 日・基調的なインフレ率を捕捉するための指標
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※米・２年物国債入札
※米・５年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ブルーミーム<4069>
※東証グロース上場：学びエイド<184A>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：３０ 日・１０年物クライメートトランジション利付国債の入札
１０：３０ 豪・小売売上高
１４：００ 日・基調的なインフレ率を捕捉するための指標
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※米・２年物国債入札
※米・５年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ブルーミーム<4069>
※東証グロース上場：学びエイド<184A>
出所：MINKABU PRESS