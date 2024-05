トゥールのヴォーカリスト、メイナード・ジェイムス・キーナンが、トゥールの公演で、ステージ前方ではなく後方で歌っている理由を説明した。オーディエンスと距離を置き、神秘的な雰囲気を醸し出していたいからなど、様々な理由が推測されていたが、ヴィジュアル面を考慮していたわけではないそうだ。キーナンは英国の音楽誌『KERRANG!』のインタビューで、こう明かした。「トゥールでは、ダニー(・ケアリー)のドラムは爆音だ。彼には17本の腕と15本の足があるようだ。そして、アダム(・ジョーンズ/G)のアンプの列にジャスティン(・チャンセラー)のベースの壁だ。俺が前にいると、オーディエンスに向けたサウンドのミックスがより大変になる。それに(後方のプラットフォームの)上にいると、視覚的にもいい。俺は何が起きているか、目にすることができ、俺らはお互いを見ることで、コネクトできる。もし、俺がオーディエンスの方に顔を向けていたら、(バンドの間で)起きていることに背を向けていることになり、俺は手がかりが得られない」

Kerrang! Cover Story ????



Maynard James Keenan: ”If you’re not putting yourself in the space where the breakthrough can happen, you’re not going to have one”



Read the interview now ???? https://t.co/H6sNMY5wfi



✍️: James Hickie

????: Travis Shinn pic.twitter.com/ETaaXr2itG