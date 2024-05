今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、テイラー・スウィフトの最新作『The Tortured Poets Department』が4月19日にリリースされて以降、連続5週目となる1位に輝いた。5週目にして37万8,000ユニットを売り上げたという。2位には、ビリー・アイリッシュのサード・アルバム『HIT ME HARD AND SOFT』が初登場。ビリーのスタジオ・アルバムが初登場全米1位を獲得しなかったのは、今作が初となった。

Taylor Swift Scores Fifth Week Atop Billboard 200 With ‘The Tortured Poets Department’ https://t.co/UxgiK01eum — billboard (@billboard) May 26, 2024

それでも、初週のセールスは33万9,000ユニットで、デビュー・アルバム『When We All Fall Asleep, Where Do We Go?』(2019年)の31万3,000ユニットを上回り、自己最多をマークした。また、『HIT ME HARD AND SOFT』は、本国アメリカでは初登場1位を逃したものの、英国、オーストラリア、ベルギー、オランダ、フランス、ドイツ、アイルランド、ノルウェー、スウェーデン、スイスなど世界各国で1位に輝いている。3位は先週と変わらず、カントリー・シンガー、モーガン・ウォレンの『One Thing At A Time』がキープし、今週新たにトップ10入りした新作は、ビリー・アイリッシュの最新作のみだった。Ako Suzuki