元フジテレビのフリーアナウンサー平井理央(41)が27日までにインスタグラムを更新。アイドル時代、テレビ番組で共演していたタレントと久々に再会したことを報告した。

平井は10代のころ、テレビ東京系「おはスタ」にレギュラーおはガールメンバーとして出演し、写真集やCDを出すなどアイドルやモデルとして活躍していた時期があった。

平井はこのほど更新したインスタグラムで「高校1年の時に出演していたおはスタのレイモンドさん 久しぶりにゆっくり話せました!」と記述。当時ともに「おはスタ」でレギュラーを務めた、ダンサーでタレント、振付師のレイモンド・ジョンソン(61)と笑顔で並んだツーショットを公開した。

そして「出会った時は16歳と36歳でした ずーっと変わらない優しく愉快なレイモンド 奇跡の61歳です」とレイモンドの変わらぬ若さとキャラに喜んだ。

この投稿に対し、レイモンドは「今日もリオちゃんに会えて嬉しかったよ! リオちゃんはいつもエネルギーに溢れていて、年を取らない。一緒に日本を変えるような、素晴らしいこと、面白いこと、楽しいことができることを願っています」とコメントし、平井も「ありがとうございました See you very soon!!」と返信していた。

平井の投稿に対し「うおー!レイモンド!おはー!おはー!」「レイモンドさん懐かしい 山寺さんとのコンビを思い出します」「レイモンドさんっ!ガッツリ見てた!」「理央さんかわいい」「平井りおは永遠です」「レイモンドさんも理央さんも若い!」「理央たん 16の頃みたいに今も素敵でかわいいですよ」「なつかし〜」などと称賛のコメントが相次いでいる。

平井は05年にフジテレビ入社。「すぽると!」など数々の番組を担当し、12年に退社しフリーになった。