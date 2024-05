ファッションブランド「U by SPICK&SPAN(ユー バイ スピック&スパン)」と、diskunion(ディスクユニオン)のプロジェクト「Girlside(ガールサイド)」、ぬいぐるみ作家・むにゅさんのトリプルコラボレーションが実現。6月1日(土)〜13日(木)の期間中、宮城・仙台にあるBAYCREW‘S STORE SENDAIにて、ポップアップショップ「Puku Dreaming fes 2024 むにゅ×Girlside(diskunion)×U by SPICK&SPAN」が開催されます。

むにゅさんの手掛けるぬいぐるみをモチーフにしたキュートなグッズや、豪華景品のくじ引きが登場。Tシャツやトートバッグはオンラインでも販売が行われるから、イベントに行けない方も要チェックです!ぬいぐるみ作家・むにゅさんの作品がコラボグッズになって登場むにゅさんは、単純に好きという気持ちから作品を作り、いつからか本職にしちゃったぬいぐるみ作家。すべて手縫いにこだわったぬいぐるみたちの、ちょっぴりへんてこで愛らしい姿に、多くの人が虜になっているんです。そんなむにゅさんが、このたびdiskunionのクリエイティブで楽しいライフスタイルを提案するプロジェクト「Girlside」と、「U by SPICK&SPAN」とコラボレーション。むにゅさんの手掛ける人気シリーズ「プクプク」たちが、「Puku Dreaming(プク ドリーミン)」というアイドルグループを特別に結成し、ここだけでしか手に入らないオリジナルアイテムが登場しますよ。アイドルをモチーフにしたTシャツ&トートバッグ「Tシャツ」(税込5500円)は、それぞれ大胆にプリントされた「Puku Dreaming」たちに、思わずキュンキュンしちゃいます。お友達と担当を決めて、お揃いでゲットしてみるのもアリ◎ 「Puku Dreaming」と一緒なら、お出かけもおうち時間ももっと楽しくなりそうです。アイドルになった「プクプク」たちは、「トートバッグ」(税込2750円)にもデザインされています。淡いブルーやピンクのカラーは、コーデの差し色にぴったり。「Tシャツ」や「トートバッグ」は、Girlside(diskunion) ONLINE STOREでも購入できますよ。くじ引きに参加して豪華な景品をGETしよ今回のイベントでは、スペシャルオリジナルグッズが当たるくじ引きも登場。コラボレーションアイテムのほか、U by SPICK&SPANのアイテムを税込2750円以上購入すると、1回税込1100円で参加することが可能です。5等では「Puku Dreaming fes 2024 ステッカー」(写真上)が、4等が当たると「Puku Dreaming fes 2024 キーホルダー」(写真下)がもらえるそう。そして3等ではクリアな素材が夏にぴったりな「Puku Dreaming fes 2024 ポーチ」(写真上)、2等が出ると「Puku Dreaming fes 2024 クッション」(写真下)がプレゼントされます。つぶらな瞳の愛らしい表情に、思わずギュッと抱きしめたくなっちゃいそうですね。見事1等が当たった際の景品は、販売しているものとは異なるデザインの特別な「Puku Dreaming fes 2024 Tシャツ」。1等に限らず、どの景品もとっても豪華です。イベントではこのほかにも、Girlsideのディレクター・多屋澄礼さんがセレクトしたレコードや、diskunionのグッズが販売されるそう。ぜひイベントに足を運んで、むにゅさんの作り出す愛らしい世界観に浸っちゃいましょう。Puku Dreaming fes 2024 むにゅ×Girlside(diskunion)×U by SPICK&SPAN期間:6月1日(土)〜13日(木)場所:BAYCREW’S STORE SENDAI(宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 S-PAL供イベント詳細ページ参照元:株式会社ベイクルーズ プレスリリース