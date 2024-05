TWICE ナヨン、2ndミニアルバム「NA」コンセプトフォト第3弾を公開

TWICEのナヨンが、本来のナチュラルな魅力を生かしたビジュアルフォトを公開し、カムバックへの期待を高めた。JYPエンターテインメントは最近、公式SNSチャンネルを通じて、ナヨンの2ndミニアルバム「NA」のコンセプトフォト第3弾を公開した。ナヨンは、ナチュラルな雰囲気の中で持ち前の魅力を披露した。公開された写真の中で彼女は、白いTシャツにジーンズを合わせ、清純で明るいエネルギーをアピールした。ナチュラルなスタイルにもかかわらず、存在だけで輝きを放つスターの魅力が際立つ。暖かい日差しの下でカメラの前に立つ彼女は、ラフな雰囲気の背景とは正反対なシンプルな姿でファンを魅了した。

2ndミニアルバム「NA」は、ナヨンがソロアーティストとして約2年ぶりに披露する新作だ。2022年6月に発売し「ビルボード200」で7位、韓国の音楽配信サイトで人気を博した1stミニアルバム「IM NAYEON」とタイトル曲「POP!」の人気を引き継ぐ作品で、韓国国内外のK-POPファンの期待が高まっている。タイトル曲「ABCD」は「AからZまでが自分のタイプである相手に向かって、愛に対して1から10まで教えて誘惑する」というメッセージを盛り込んだポップダンスナンバーで、リック・ブリッジス(Rick Bridges)とJYPの代表プロデューサーパク・ジニョン(J.Y. Park)が作詞を、BIGHIT MUSICの専属プロデューサーPdoggが作曲、編曲を担当した。先日サプライズで公開された「ABCD」の音源の一部にはアルファベットを活用した歌詞や、クセになるメロディーなどが含まれ、関心を高めた。ニューアルバムにはタイトル曲「ABCD」をはじめ、「Butterflies」「Heaven(Feat. Sam Kim)」「Magic(Feat. JULIE of KISS OF LIFE)」「HalliGalli(Prod. by イ・チャンヒョク of AKMU)」「Something」「Count It」の合計7曲が収録される。ナヨンは本来の魅力に風変わりな試みを加えた新曲「ABCD」を通じて2024年、夏のディーバとして活躍し、“サマークイーン”の名声を高める予定だ。2ndミニアルバム「NA」とタイトル曲「ABCD」は6月14日午後1時に発売される。