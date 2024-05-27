´ØÀ¾¡¡ÌÀÆü28Æü¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¡¡ÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«
´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü28Æü(²Ð)¤Ï±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÏÌÀÆü¤ÎÆüÃæ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Ø¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ìë¤«¤éºÆ¤Ó±«¡¡±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÏÌÀÆü28Æü¤ÎÆüÃæ
´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡¢º£Æü27Æü¸á¸å2»þ¸½ºß¡¢±«¤¬¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Ìë¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü28Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬À¾ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë±ä¤Ó¡¢Á°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬¶å½£¤«¤é´ØÀ¾¡¢Ìë¤Ë¤ÏÅì³¤¤Ø¤È¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Íë±À¤ÎÈ¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü28Æü¤Ï¡¢¤Û¤Ü°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µþºå¿À¤Ç¤â¡¢¥Ð¥±¥Ä¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÌÀÆü28Æü¤ÎÆüÃæ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«±À¤¬Í½ÁÛ¤è¤êÈ¯Ã£¤·¤¿¤ê¡¢Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿1¡Á2Æü´Ö¤ÇÊ¿Ç¯¤Î5·î1¤«·î¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Ø¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢¹âÇÈ¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¡´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©
ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©
Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ¼ÐÌÌ¡¦¤¬¤±
»³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÒ³²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´í¸±¤Ê¾ì½ê¤ò¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Î¿·¤¿¤Ê±¿ÍÑ¡¡ÉÜ¸©Ã±°Ì¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±³«»Ï
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢º£Æü27Æü(·î)11»þ¤è¤ê¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Î¿·¤¿¤Ê±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤ÏÌÀÆü28Æü(²Ð)9»þ¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°Àþ¤ËÈ¼¤¦Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÆüÃëÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇµÜºê¸©¡¦¼¯»ùÅç¸©¤òÂÐ¾Ý¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÈ¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£)
¿·¤¿¤Ê±¿ÍÑ¤È¤Ï¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤ÎÈ¾ÆüÄøÅÙÁ°¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÏÊýÃ±°Ì¤«¤é¡ÈÉÜ¸©Ã±°Ì"¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Ø¤Î´íµ¡´¶¡¢¿´¹½¤¨¤ò°ìÃÊ¹â¤á¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤äÈòÆñ½ê¡¦ÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿×Â®¤Ë¿È¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£