【27日の公示】ロッテ・沢村 西武・増田 楽天・島内ら抹消 西武は渡辺久信氏をコーチ登録「監督代行」
日本野球機構（NPB）は27日、出場登録・抹消選手を公示。ロッテは沢村拓一投手（36）、西武は増田達至投手（36）、ソフトバンクはスチュワート投手（24）と野村勇内野手（27）を、楽天は島内宏明内野手（34）ら4選手、阪神はノイジー外野手（29）、井上広大外野手（22）、巨人は馬場皐輔投手（29）、郡拓也捕手（26）を登録抹消した。
また、「埼玉西武ライオンズ監督代行のお知らせ」も公示。「松井稼頭央監督に代わり、渡辺久信氏（背番号72）が監督代行を務める旨、届け出がありましたので、リーグアグリーメント第31条により公示いたします。渡辺久信氏はコーチ登録をした上での監督代行となります」と発表した。
◇出場選手登録抹消
【阪神】ノイジー外野手、井上広大外野手
【巨人】馬場皐輔投手、郡拓也捕手
【ヤクルト】松本健吾捕手、岩田幸宏外野手
【中日】仲地礼亜投手
【オリックス】高島泰都投手、セデーニョ内野手
【ロッテ】沢村拓一投手
【ソフトバンク】スチュワート投手、野村勇内野手
【楽天】古謝樹投手、桜井周斗投手、津留崎大成投手、島内宏明外野手
【西武】増田達至投手
【日本ハム】柳川大晟投手