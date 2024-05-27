27日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数768、値下がり銘柄数661と、値上がりが優勢だった。



個別ではコーアツ工業<1743>、日本基礎技術<1914>、巴コーポレーション<1921>、クエスト<2332>、ウェルネット<2428>など38銘柄が年初来高値を更新。倉元製作所<5216>、日本電子材料<6855>、セルム<7367>、助川電気工業<7711>、Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<5889>は値上がり率上位に買われた。



一方、ランシステム<3326>がストップ安。森組<1853>、東洋精糖<2107>、福留ハム<2291>、ケア２１<2373>、システム・ロケーション<2480>など69銘柄は年初来安値を更新。オプティマスグループ<9268>、キタック<4707>、フュートレック<2468>、タカショー<7590>、三ッ星<5820>は値下がり率上位に売られた。



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