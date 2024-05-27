¡ÚÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡Û°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ë¥³¥á¥À¤Î¡Ö¥«¥Ä¥Ñ¥ó¡×ÆÃÂç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÅÐ¾ì - ¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¥«¥Ä¥Ñ¥ó¤ËËä¤â¤ì¤¿¤¤¡Ä!
¥³¥á¥ÀàÝàê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥«¥Ä¥Ñ¥ó¡×¡£¤½¤Î¥«¥Ä¥Ñ¥ó¤¬°Õ³°¤Ê·Á¤Ç¡Ö¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡×¤Ç¤¤ë¤È¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó³ØÀ¸¤ÎÁë¸ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ëZÀ¤Âå¤ÎÂç³ØÀ¸¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØàÝàê½ê ¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡ÁËèÆü¤¯¤Ä¤í¤®¥¿¥¤¥à¡Á¡Ù¡£
A¾Þ¤Î¡Ö¥«¥Ä¥Ñ¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÌó50cm¤ÈÊú¤Ëí¤Ë¤â¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¡£¼ÂºÝ¤Î¥«¥Ä¥Ñ¥ó¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤á¤Ê¥«¥Ä¥Ñ¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËX¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ä¥Ñ¥óÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¡Ö¥«¥Ä¥Ñ¥ó¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÅö¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í! ¡×Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öµð¡¦¥«¥Ä¥Ñ¥ó¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö¸«¤Æ!!!! ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥«¥Ä¥µ¥ó¥É!!!! ¡×¡Ö½ÐÀè¤Ç¥³¥á¥À¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤ä¤Ã¤¿¤éA¾Þ¤Î¥«¥Ä¥Ñ¥óÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÅê¹Æ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
˗ˏˋ☕ËÜÆüÈ¯Çä☕ˎˊ˗#°ìÈÖ¤¯¤¸ ¡ØàÝàê½ê #¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡Ù¡¡¡ÁËèÆü¤¯¤Ä¤í¤®¥¿¥¤¥à¡Á¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡È¥«¥Ä¥Ñ¥ó¡É¤¬Ìó50Ñ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì⁈¤ª²È¤Ç¤â¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¡É¤¯¤Ä¤í¤®¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×????????¼è°·Å¹ÊÞ????https://t.co/EMQCQ4hW3J¾¦ÉÊ¾ÜºÙ????https://t.co/2aruFZUGa5 pic.twitter.com/BnD5yGurP5- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) May 25, 2024
A¾Þ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¹¤®¤ëº£´ë²è¤Ç¤¹¤¬¡¢B¾Þ°Ê²¼¤â¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤ä¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥À¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
¥È¥ì¥ó¥É¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼: ÀÐ°æ¿¼Àã
Ê¸¡¦ÊÔ½¸:¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥Û¥Ó¡¼ÊÔ½¸Éô
º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó³ØÀ¸¤ÎÁë¸ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ëZÀ¤Âå¤ÎÂç³ØÀ¸¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØàÝàê½ê ¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡ÁËèÆü¤¯¤Ä¤í¤®¥¿¥¤¥à¡Á¡Ù¡£
A¾Þ¤Î¡Ö¥«¥Ä¥Ñ¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÌó50cm¤ÈÊú¤Ëí¤Ë¤â¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¡£¼ÂºÝ¤Î¥«¥Ä¥Ñ¥ó¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤á¤Ê¥«¥Ä¥Ñ¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËX¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ä¥Ñ¥óÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¡Ö¥«¥Ä¥Ñ¥ó¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÅö¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í! ¡×Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öµð¡¦¥«¥Ä¥Ñ¥ó¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö¸«¤Æ!!!! ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥«¥Ä¥µ¥ó¥É!!!! ¡×¡Ö½ÐÀè¤Ç¥³¥á¥À¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤ä¤Ã¤¿¤éA¾Þ¤Î¥«¥Ä¥Ñ¥óÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÅê¹Æ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
˗ˏˋ☕ËÜÆüÈ¯Çä☕ˎˊ˗#°ìÈÖ¤¯¤¸ ¡ØàÝàê½ê #¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡Ù¡¡¡ÁËèÆü¤¯¤Ä¤í¤®¥¿¥¤¥à¡Á¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡È¥«¥Ä¥Ñ¥ó¡É¤¬Ìó50Ñ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì⁈¤ª²È¤Ç¤â¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¡É¤¯¤Ä¤í¤®¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×????????¼è°·Å¹ÊÞ????https://t.co/EMQCQ4hW3J¾¦ÉÊ¾ÜºÙ????https://t.co/2aruFZUGa5 pic.twitter.com/BnD5yGurP5- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) May 25, 2024
A¾Þ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¹¤®¤ëº£´ë²è¤Ç¤¹¤¬¡¢B¾Þ°Ê²¼¤â¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤ä¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥À¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
¥È¥ì¥ó¥É¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼: ÀÐ°æ¿¼Àã
Ê¸¡¦ÊÔ½¸:¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥Û¥Ó¡¼ÊÔ½¸Éô