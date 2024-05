約90ブランドのクッキー缶が全国から大集合！ 手土産にもできる、クッキーの博覧会が開催

自分へのご褒美スイーツとして人気が高まっているクッキーや焼き菓子。そごう横浜店では、6月3日まで第3回クッキー博覧会を開催中です!

「レガレヴ」クッキー缶アソート(1缶)5,400円 (限定120缶)

5月23日〜6月3日、横浜駅東口にあるそごう横浜店でクッキー博覧会が開催されます。昨年の好評を受け、3回目となる今年はブランド数を20ほど増幅して、約90ブランドが出店。

「パティスリーGIN NO MORI」プティボワ 150サイズ(465g、1缶)3,888円(限定60缶)

センスあふれるクッキーや、個性のある焼き菓子、かわいいデザイン缶など多彩なラインアップを楽しめます。日替わり限定品もあるので、事前にチェックしてから行くのがおすすめです。

「アトリエうかい」フルールセック・小缶(148g、1缶)2,801円

そして、「モンサンクレール」の辻口博啓氏や、「アトリエうかい」の鈴木滋夫氏、トシ・ヨロイヅカの鎧塚俊彦氏など、有名店のパティシエが来店しトークイベントも開催。貴重なお話を聞くことができるチャンスです。

スイーツプロデューサー磯崎舞氏

また、年間1,000個以上の焼き菓子を食べているというスイーツプロデューサーの磯崎舞氏が、出身地である神奈川県から、“推しクッキー”として16店舗、約40商品を紹介します。

そごう横浜店8階の催会場で、時間は10:00〜20:00。最終日は17時閉場なので、気をつけてくださいね。

※価格は税込。

