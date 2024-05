SHINeeが5月24日~26日に韓国・仁川のインスアパイア・アリーナで『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION : SHINee’S BACK]』を開催。メンバーの絆を感じられるライブショットがグループの公式SNSにて公開された。

【写真】4人の絆を感じるSHINeeのハグショット

『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION : SHINee’S BACK]』は、2023年6月から開催されたアジアツアーのアンコールコンサート。同月に体調不良のため休養に入ったONEW(オンユ)は、今回が初参加となった。

また、兵役やコロナ禍もあったことから、メンバー4人が揃った“完全体”でのオフラインコンサートは、2018年に日本で行われたコンサート『SHINee WORLD THE BEST 2018~FROM NOW ON~ in TOKYO DOME』ぶり(ファンミーティングを除く)となり、最高潮の盛り上がりを見せた。

■SHINeeのハグショットに、SEVENTEENのホシも反応

SHINeeの公式Instagramには、メンバーが集まってハグをする写真が公開。TAEMIN(テミン)がオンユを抱きしめ、そんなふたりをMINHO(ミンホ)とKEY(キー)が抱きしめる瞬間が捉えられ、お互いを大事に思う気持ち、そして再び共にステージで歌うことができた喜びが伝わってくる。

この写真には、大のSHINeeファンで知られるSEVENTEENのHOSHI(ホシ)も反応。写真に添えられた「SHINee Should Go On」が、SHINeeの曲「Love Should Go On」(韓国語名「サゲハン」)にちなんでいることから、「わ、サゲハン!」とコメントしている。

他にも、コンサートの最後にメンバーが並んでグッドサインを決めるSHINeeのお決まりポーズ、王子様なような衣装でファンに手を振るショットなどをはじめ、パールアクアグリーンのライトが美しい会場の様子なども公開されている。

5月25日にはデビュー16周年を迎えたSHINee。そんな彼らの深い絆を感じさせるショットの数々に、「幸せがつたわってきて泣ける」「オニュさんも一緒にできて本当によかった」「これからもずっと応援するよ」などファンの感激のコメントで賑わっている。