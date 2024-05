業界最高レベル吸引力のロボット掃除機！エコバックス「DEEBOT T30 OMNI」「DEEBOT Y1 PLUS」

エコバックスが2024年5月24日(金)よりロボット掃除機「DEEBOT」シリーズの新モデル「DEEBOT T30 OMNI」と「DEEBOT Y1 PLUS」を正式発売しました。

エコバックス ロボット掃除機「DEEBOT T30 OMNI」「DEEBOT Y1 PLUS」

その中、「DEEBOT T30 OMNI」は2年前に発売され、数々の賞を受賞してきた「DEEBOT X1 OMNI」からさらにグレードアップされた製品であり、業界最高レベルの吸引力(2024年4月時点、自社調べ)を誇り、使いやすさもパワーアップしています。

今回新発売に伴い期間限定の特別価格キャンペーンを2024年5月24日(金)〜6月3日(月)実施します。

旧モデルの「DEEBOT X1 OMNI」は日本最大級の比較検証サイトmybestが発表する「mybest award 2022」において、特に生活の役に立つと認められる厳選された10製品に送られる「mybest award 2022 BEST10」を受賞しました。

また、「家電批評ベストバイ・オブ・ザ・イヤー2022」のロボット掃除機部門においても、「DEEBOT X1 OMNI」が年間ベストバイを受賞しました。

DEEBOT T30 OMNI

通常販売価格 :169,800円(税込)

→セール特価(税込):129,800円(40,000円引き)

https://item.rakuten.co.jp/store-ecovacs-japan/ddx11-11ee

今回新しく発売される「DEEBOT T30 OMNI」の進化点と特徴機能は下記となります。

清掃力

吸引力は旧モデルの5,000Paよりさらに進化した11,000Paとなり、圧倒的なパワーでフローリングはもちろんのこと、カーペットの上のゴミもしっかり取り除くことができます。

また、独自開発の新しい連続可変モップエクステンダー「TruEdge」技術により、壁際や家具の脚周りもロボットからせり出したブラシで、隈なくきれいに水拭き掃除をすることができます。

他にも、70度の温水を使用したモップ洗浄機能も搭載しており、モップについた油汚れも溶かして洗浄するため、嫌な匂いも軽減でき、常に綺麗な状態のモップで家中を清掃することができます。

使いやすさ

新しい毛絡み防止システム「Zero-Tangle」は2つのコームブラシを搭載することで、ブラシに付着したゴミをかき出して落とすことができ、吸い込んだ髪の毛やペットの毛がブラシに絡まりにくくしています。

また必要なゴミ捨ての頻度も旧シリーズより少なくなっています。

旧モデルでは60日に1回のゴミ捨てが必要だったものの、「DEEBOT T30 OMNI」は約90日間ゴミ捨てが不要になりました。

掃除が終わるたびに、ロボット本体からダスト容器を取り出してゴミを捨てる必要も、汚れたモップを手洗いする必要もなく、掃除の負担を軽減してくれます。

なお全自動ステーションも小型化されています。

「DEEBOT X1 OMNI」と比べ、ステーションの体積は8%、高さは約17%小型化し、様々な場所に設置することが可能になりました。

スマートシステムを搭載

障害物回避システム「3D物体回避(TrueDetect)3.0」とマッピング技術の「TrueMapping2.0」を採用しており、部屋の間取りを正確に記憶し、隅々まで効率的に掃除をすることができます。

また、カーペットを検知した瞬間、走行を止めて自動的にモップをリフトアップする機能も搭載しているため、水拭き掃除によってカーペットが汚れてしまう心配もありません。

同時に、汚れ検知機能も備えており、頑固な汚れは汚れが消えるまで再クリーニングしてくれます。

DEEBOT Y1 PLUS

通常販売価格 :79,800円(税込)

→セール特価(税込):45,800円(34,000円引き)

https://item.rakuten.co.jp/store-ecovacs-japan/dlx32-12ee/

DEEBOT Y1 PLUSは、ロボット掃除機に一番大切なことはなにかという原点に立ち返って開発した、シンプルかつ究極の1台です。

コストパフォーマンスが高く、同じ価格帯の製品と比べても機能性に優れた1台ですので、初めてのロボット掃除機、2台目の購入を検討している方におすすめの製品です。

特徴機能

5000Paのパワフルな吸引力に加え、水拭き清掃機能も搭載しています。

エッジクリニーング機能も搭載しており、壁際15mmからアプローチし隅のホコリもかき出して吸引ができます。

また充電ステーションは2Lペットボトルほどの高さと幅33cmのコンパクト設計で、最大150日分のゴミを収集することができます。

部屋のマッピング機能、障害物回避機能、カーペット自動認識機能、音声アシスタント対応等、様々な機能を搭載しているため効率的に部屋の清掃を行うことができます。

■新発売を記念したセール概要

市場ですでに好評を博しているDEEBOT T30 OMNIは、5月24日(金)〜6月3日(月)期間中、最大40,000円OFFの特別セールが行われます。

またエコバックスの自信作であるY1 PLUSもセール対象です。

セール開催期間:5月24日(金)〜6月3日(月)

