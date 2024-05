シリーズ初のタクティカル RPG「ドラゴンクエストタクト」にて、「ドラクエの日キャンペーン」実施！

スクウェア・エニックスは、スマートフォン向けタクティカル RPG「ドラゴンクエストタクト」において、本日2024年5月27日(月)より「ドラクエの日」を記念した「ドラクエの日キャンペーン」を実施する。

「ドラゴンクエストタクト」は、人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するおなじみのモンスターたちを指揮して戦うタクティカルRPG。戦闘は「ドラゴンクエスト」ならではのターン制コマンドバトルの要素を踏襲しつつ、マス目で区切られたバトルマップ上で、3Dで描かれたモンスターたちが白熱のバトルを繰り広げるシステムとなっている。





その「ドラゴンクエストタクト」において、本日2024年5月27日(月)より「ドラクエの日」を記念した「ドラクエの日キャンペーン」が実施される。



最大で合計ジェム 6,000 個が手に入る記念クエストとログインボーナスの実施のほか、S1 枠確定の「2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト赤・青・緑」をいずれか 1 回利用できる SP スカウト券がもらえるなど、豪華なキャンペーンとなっている。





さらに同日から、新キャラクターの「かみさま」がピックアップされた「ドラクエの日記念かみさま ピックアップ SP スカウト」が登場するのでお見逃しなく。

【「ドラクエの日キャンペーン」実施!】

「ドラゴンクエスト」シリーズは本日 2024年5月27日(月)に、第1作目の「ドラゴンクエスト」の発売から38周年をむかえた。「ドラゴンクエストタクト」でも、これを記念したキャンペーンが実施される。





<「ドラクエの日キャンペーン」一覧 >

・2024 ドラクエの日記念クエスト

・2024 ドラクエの日記念ログインボーナス

・2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト赤・青・緑

・ドラクエの日記念かみさま ピックアップ SP スカウト

・超ドラクエの日セット(おまけ付き)

詳細な情報は、以下のお知らせを確認。



開始日 : 2024年5月27日(月)

「ドラクエの日キャンペーン」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/95081

【「2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト赤・青・緑」が登場!】

2024年5月27日(月)より、過去に期間限定で登場してきた S ランクキャラクター(一部除く)が必ず1体なかまになる「2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト赤・青・緑」が登場。

本 SPスカウトは「2024 ドラクエの日記念ログインボーナス」で手に入る「2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト券」を利用することで、3 つの SP スカウトの中からお好みの一つを選んで利用することができる。



・「2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト赤」

「天雷の勇者アンルシア」や「大魔王デスタムーア」などがラインアップ

・「2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト青」

「ロトの血を引く者」や「ミレーユ」などがラインアップ

・「2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト緑」

「伝説のまもの使い」や「炎天の魔公子ピサロ」などがラインアップ

詳細な情報は、以下のお知らせを確認。



開始日 : 2024年5月27日(月)



「2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト 赤」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/95077

「2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト 青」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/95078

「2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト 緑」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/95079

【「ドラクエの日記念かみさま ピックアップ SP スカウト」登場!】

2024年5月27日(月)より、「ドラクエの日記念かみさま ピックアップ SP スカウト」が登場。

「かみさま」が習得できる S ランクとくぎ「ベホマズン」は、範囲内のなかますべての HP を特大回復することができる。また、とくぎ「ステテコストリーム」は範囲内の敵すべてにバギ属性の必中体技大ダメージを与え、高確率で相手を休みにすることができる。

さらに、基本特性「神のめぐみ」は、自身の HP の最大値を 500 上げ、自身を含むパーティメンバーそれぞれのHP の最大値を 100 上げることができる。

詳細な情報は、以下のお知らせを確認。



開始日 : 2024年5月27日(月)



「ドラクエの日記念かみさまピックアップ SP スカウト」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/95072

【新キャラクター「かみさま」紹介】

【「超ドラクエの日セット(おまけ付き)」販売!】

「ドラクエの日」を記念して、とてもお得な「超ドラクエの日セット(おまけ付き)」を期間限定で販売される。

※1 回まで購入可能。





超ドラクエの日セット内容 :

・2024 ドラクエの日記念特別 SP スカウト券 2 枚

・2024 ドラクエの日才能開花なかま紹介チケットS 1 枚

・スキップチケット 380 枚

・経験値の古文書・大 380 個

・万能の強化書 A 38 個

・才能開花の枝・虹 38 個

・虹色のオーブ 3 個(おまけ)

・100,000G(おまけ)



販売開始日 : 2024年5月27日(月)

価格 : 有償ジェム 9,800 個



「超ドラクエの日セット(おまけ付き)」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/95082

【「結果が先にわかる!S5 枠確定一撃 50 連 SP スカウト」開催中!】

2024年5月24日(金)より実施中の「ドラクエの日カウントダウンキャンペーン」にて、 「結果が先にわかる!S5枠確定一撃 50 連 SP スカウト」が開催中。



本 SP スカウトは有償 1 回限定で、一度に S ランクキャラクター5 体以上が含まれた 50 体が抽選され、その抽選結果を確認してからなかまにするかどうかを選択することができる。ラインアップされている S ランクキャラクターは、「大魔王デスタムーア」や「チャモロ」、「創世の巫女イルーシャ」など、過去に期間限定で登場した一部のキャラクターのみ。

詳細な情報は、以下のお知らせを確認しよう。





開始日 : 2024年5月24日(金)

価格 : 有償ジェム 3,000 個



「結果が先にわかる!S5 枠確定一撃 50 連 SP スカウト」について

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/95012



【タイトル情報】

■「ドラゴンクエストタクト」

ジャンル:タクティカルRPG

対応機種:iOS/Android

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)





「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するおなじみのモンスターたちを指揮して戦うタクティカル RPG。戦闘は「ドラゴンクエスト」ならではのターン制のコマンドバトルの要素を踏襲しつつ、マス目で区切られたバトルマップ上で、3D で描かれたモンスターたちが白熱のバトルを繰り広げる。





公式サイト:https://www.dragonquest.jp/tact/

公式 X(旧 Twitter):https://x.com/DQ_TACT/



(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by Aiming Inc.

