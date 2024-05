元Wonder Girls ソンミ、新曲「Balloon in Love」を6月13日にリリース！カムバックポスターを公開

元Wonder Girlsのソンミが、初夏にカムバックする。ソンミは本日(27日)、新しいデジタルシングル「Balloon in Love」のカムバックポスターを公開した。ポスターには、「2024.06.13.18:00(KST)」というカムバック日時が書かれており、本格的なカウントダウンに突入した。イメージの中のソンミは、濡れている黒髪を垂らしてカメラを見つめている。アナログでビンテージなカラーとソンミのビジュアルが夢幻的な初夏の感性を表現し、期待をより一層高めた。

また、「It's gonna blow up」「I'm a balloon in love」「I fall in love with you」「We're running running」など、新曲の雰囲気とストーリーを暗示する歌詞の一部が一緒に書かれており、好奇心を刺激した。今回のデジタルシングルは、従来の音楽と対比される明るい雰囲気の楽曲で、新しい“ソンミポップ”を期待させている。「夏はソンミ」と言われるほど夏の季節にぴったりな曲を発売してきた彼女が、どのような音楽で今年の初夏を飾ることになるか、関心がより一層高まっている。ソンミは6月13日午後6時、音楽配信サイトを通じてデジタルシングル「Balloon in Love」を発売し、カムバックする。