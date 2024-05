「マッドマックス」サーガ創始者ジョージ・ミラー監督の最新作が2024年5月31日に全国公開されることを記念して、6月3日にテレビ東京「午後のロードショー」などで『マッドマックス 怒りのデス・ロード』が全国地上波で放送される。

石油も水も尽きかけたMADな世界で、ノンストップ、ハイスピードの二輪や四輪が入り乱れる驚愕のカーバトルが繰り広げられる本作。“マッド”マックス役を『ダークナイト ライジング』のトム・ハーディが、フュリオサ役をアカデミー賞女優のシャーリーズ・セロンが演じた。ノンストップ・カーバトルが、トップスピードで暴走する、究極のリアル・アクション超大作を地上波でWitnessしよう。

© Warner Bros. Feature Productions Pty Limited, Village Roadshow Films North America Inc., and Ratpac-Dune Entertainment LLC

放送情報は以下の通り。

2024年5月28日(火)東海テレビ放送で25時23分から放送 2024年5月29日(水)北海道文化放送で24時55分から放送 2024年5月30日(木)熊本放送で25時29分から放送 2024年6月1日(土)テレビ西日本で25時45分から放送 2024年6月3日(月)テレビ東京で13時40分から放送

※放送日時は変更になる可能性があります。

最新作『マッドマックス:フュリオサ』は2024年5月31日(金)全国公開。

