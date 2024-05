【Desktop Cute 初音ミク】展開日:未定

タイトーは、プライズフィギュア「Desktop Cute 初音ミク」の商品化を発表した。展開日は未定。

本製品は、バーチャル・シンガー「初音ミク」が、イラストレーター・Ixy氏によって描かれた可愛らしい猫耳姿を、同社のプライズフィギュアブランド「Desktop Cute(デスクトップキュート)」でフィギュア化したもの。

大きく口を開けた無防備な姿が可愛らしい表現となっており、葱マークの入ったTシャツも注目ポイントとなっている。

今回同社のプライズ景品を取り扱う公式X「タイトートイズ」にて本製品の商品化を発表しており、商品画像のほか、モチーフになったイラストを公開している。なおアミューズメント施設への展開日については現在未定となっているため、今後の情報に期待したい。

イラストレーター・Ixy氏 描き下ろしイラスト

Art by Ixy (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro

